Universal Media Group (UMG) presteerde vorig jaar beter dan het marktgemiddelde. Na negen maanden in 2022 bedroeg de groepsomzet 7,4 miljard euro, 23,6 procent meer dan een jaar eerder. Het muziekconcern kon profiteren van de sterke dollar. Bij constante wisselkoersen was er 15,6 procent groei. In het vierde kwartaal nam de dollar gas terug en die trend zet in 2023 door. De kans is dus reëel dat dit jaar het omgekeerde effect speelt.

...

Universal Media Group (UMG) presteerde vorig jaar beter dan het marktgemiddelde. Na negen maanden in 2022 bedroeg de groepsomzet 7,4 miljard euro, 23,6 procent meer dan een jaar eerder. Het muziekconcern kon profiteren van de sterke dollar. Bij constante wisselkoersen was er 15,6 procent groei. In het vierde kwartaal nam de dollar gas terug en die trend zet in 2023 door. De kans is dus reëel dat dit jaar het omgekeerde effect speelt.De marge op de aangepaste bedrijfswinst (ebitda) bedroeg 20,5 procent. De inkomsten uit advertenties via digitale platformen en sociale media stonden in de tweede jaarhelft onder druk, en dat blijft wellicht zo in 2023. Een recessie weegt ook op de consumentenuitgaven voor concerten en merchandising, maar dat zijn activiteiten met een lagere marge. Streaming is al geruime tijd de voornaamste inkomstenbron voor UMG, en dat zal in de nabije toekomst niet veranderen, al kan de groei wel afzwakken. In 2012 kwam 4 procent van de inkomsten uit streaming, nu al 70 procent. Dat is uitstekend nieuws voor de muzieklabels, want streaming is heel rendabel. Platformen als Spotify, Apple Music, Amazon en Google Play Music moeten bijna drie kwart van hun inkomsten afstaan aan de rechtenhouders. Door de vergoeding te baseren op een percentage van de omzet, profiteren UMG en anderen bovendien mee van prijsverhogingen van de streamingplatformen. Streaming moet in de opkomende landen nog van de grond komen. Het valt af te wachten of de marges daar even hoog zullen zijn. De kwaliteit van de catalogus aan intellectuele muziekrechten zal een doorslaggevende rol spelen. UMG speelt daarop in door het aanbod aan lokale artiesten op te trekken. Streaming als bedrijfsmodel heeft de reputatie recessiebestendig te zijn, maar dat is nog nooit bewezen. 2023 zal in dat opzicht een uitstekende test zijn. UMG rekent dit jaar ook op extra inkomsten door het heronderhandelen van het contract met TikTok. Het Chinese moederbedrijf ByteDance betaalt in verhouding een stuk minder voor muziekrechten, omdat TikTok bij het afsluiten van het contract nog lang niet zo populair was. UMG heeft ook partnerships met gamingplatformen als Fortnite en Roblox, maar het potentieel daarvan moet eerder op langere termijn worden gezien. UMG genereert hoge kasstromen, maar moet ook fors blijven investeren in muziekcatalogi. De concurrentie komt niet alleen van andere platenlabels maar ook van grote private-equitypartijen, gelokt door de voordelen van het bedrijfsmodel met voorspelbare en stabiele inkomstenbronnen. UMG had na de eerste jaarhelft 1,54 miljard euro in kas. Daar stond een nettoschuld van 2,28 miljard euro tegenover, ongeveer 1,1 keer de verwachte ebitda. Voorlopig heeft UMG nog niet veel last van de hogere rente. In juni herfinancieerde het nog een aflopende obligatielening. UMG keert doorgaans ongeveer de helft van de aangepaste nettowinst uit als dividend. Vorig jaar trok het zijn tussentijds dividend met een vijfde op, naar 0,24 euro per aandeel. Het slotdividend zal naar verwachting even hoog zijn, zodat het rendement tegen de huidige koers op ongeveer 2 procent bedraagt.ConclusieNa de koersstijging van de voorbije weken is de waardering 30 keer de winst en 4,5 keer de omzet. Dat is duurder dan de sectorgenoten en valt moeilijk te rijmen met een omzetgroei van hoogstens 10 procent op de middellange termijn. Uitgaande van stabiele marges zal de winstgroei niet significant hoger liggen dan de omzetgroei. Ondanks het hogere dividend is het rendement niet uitzonderlijk hoog. Het is dus geen goed moment om nieuwe posities in te nemen.Advies: houden/afwachtenRisico: gemiddeldRating: 2B Koers: 23,60 euroTicker: UMG NAISIN-code: NL0015000IY2Markt: Euronext AmsterdamBeurskapitalisatie: 42,8 miljard euroK/w 2022: 30Verwachte k/w 2023: 27Koersverschil 12 maanden: +2%Koersverschil sinds jaarbegin: +3%Dividendrendement: 2%