Vorige week werd bekend dat de activistische aandeelhouder Nelson Peltz voor 900 miljoen dollar aandelen Disney heeft gekocht. Hij heeft zich meteen kandidaat gesteld voor de raad van bestuur, wat in theorie een openlijk gevecht kan opleveren met Bob Iger, de topman van Disney. Iger heeft als CEO fantastisch werk geleverd tussen 2005 en 2020. Het totaalrendement voor de Amerikaanse aandeelhouder kwam in die jaren uit op 550 procent. De Europese aandeelhouder kon zelfs 675 procent winst bijschrijven.In 2020 ging Iger met pensioen. Dat was een bijzonder pijnlijke zaak voor de aandeelhouders. Eind vorig jaar vroeg de raad van bestuur hem terug te komen als vervanger van de toenmalige CEO Bob Chapek, die de laan werd uitgestuurd. Peltz verwijt Iger dat hij met de keuze voor Chapek als opvolger een grote blunder heeft begaan. Hij vindt ook dat de discipline in het bedrijf ontbreekt en dat te veel mensen er te riant betaald worden. Disney verkeert volgens Peltz in een crisis, wat om harde maatregelen vraagt. Iger mag van hem blijven, maar hij moet wel over twee jaar een capabele opvolger hebben gevonden en vanaf 2025 moet het amusementsconcern weer een dividend uitbetalen. Een overzicht van alle plannen die Peltz met Disney heeft, is te vinden op restorethemagic.com. Met de meeste voorstellen kunnen de aandeelhouders wel leven.Analisten leggen Disney steeds meer in de weegschaal met Netflix. Beide aandelen hebben al betere tijden gekend en zijn niet zo eenvoudig te waarderen. Doordat mensen aan het begin van de coronapandemie niet bij elkaar mochten zijn - acteurs ook niet - schrapte Netflix noodgedwongen de investeringen in nieuwe series en films. Tegelijkertijd nam het abonneebestand fors toe. Bijgevolg ging de winst door het dak. Disney moest juist zijn parken sluiten, wat tot gevolg had dat de omzet als een kaartenhuis in elkaar is gestort.Vandaar dat het weinig zin heeft te kijken naar de winstontwikkelingen bij Disney over de afgelopen jaren. Het einde van de pandemie heeft een aantal dingen duidelijk gemaakt. Het recordaantal abonnees van Netflix laat zien dat de heropening van de westerse economieën in combinatie met een hoge inflatie geen negatieve invloed op het concern heeft. Disney heeft dusdanige prijsverhogingen in vooral de parken doorgevoerd, dat de omzet van het concern ook de hoogste ooit is.Hoewel Disney een recordomzet draait, zijn de koersen teruggezakt naar niveaus die voor het laatst gezien zijn in 2014. Toen noteerde Disney tegen drie keer de omzet, nu tegen twee keer. De waardering van Disney is verder teruggezakt dan die van Netflix. Dat komt door de zware verliezen bij Disney+ in het meest recente kwartaal. Dat was ook de reden waarom Chapek moest vertrekken. Een fraaie omzetgroei is prima (groei tot 164 miljoen abonnees), tenzij het een onrendabele omzetgroei is. Bob Iger wordt in staat geacht Disney+ in twee jaar winstgevend te maken.ConclusieHet Disney-aandeel heeft de voorbije twee jaar 51 procent slechter gepresteerd dan de S&P500-index. We zullen met de kwartaalcijfers op 8 februari zien of het scepticisme van de markt terecht is. Maar wat ons betreft, is dit hét moment om in Disney te stappen. We verwachten dat de voorbije enorme investeringen en de terugkeer van Bob Iger ervoor zullen zorgen dat het concern weer een flink stuk winstgevender wordt. In de amusementssector promoveren we het Disney-aandeel dan ook tot onze sectorfavoriet.Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1BKoers: 99,40 dollarTicker: ADBE USISIN-code: US254681060Markt: NYSEBeurskapitalisatie: 181,26 miljard dollarK/w 2022: 41Verwachte k/w 2023: 25Koersverschil 12 maanden: -34%Koersverschil sinds jaarbegin: +14%Dividendrendement: -