MDxHealth had eindelijk goed nieuws over de terugbetaling van SelectMDX. Waarom reageert de koers niet?

Op 19 mei kwam het diagnosticabedrijf MDxHealth eindelijk met het gunstige nieuws dat de SelectMDx-test voor prostaatkanker een Local Coverage Determination (LCD) heeft verkregen van de Amerikaanse publieke ziekteverzekering (Medicare). Het betekent dat vanaf 3 juli SelectMDx terugbetaald wordt bij gekwalificeerde Medicare-patiënten. De terugbetaling moet het smeermiddel zijn om meer terugbetalingsovereenkomsten bij private verzekeringsmaatschappijen af te sluiten en commercieel een stevige versnelling hoger te schakelen. Tot nu haalt MDxHealth minstens 90 procent van de omzet uit de verkoop van de ConfirmMDx-test voor prostaatkanker. De potentiële markt voor SelectMDx wordt driemaal zo groot ingeschat (1,5 miljard dollar tegenover 500 miljoen). De geboekte omzet per test bedraagt voor ConfirmMDx circa 1.300 dollar tegenover circa 140 dollar voor SelectMDx. Maar omdat SelectMDx eerder in het diagnoseproces wordt ingeschakeld is het volumepotentieel veel groter. Het nieuws stuurde het aandeel initieel circa 10 procent hoger, maar die winst verdween toen enkele dagen later op de jaarvergadering de bekende biotechinvesteerder Rudi Mariën ontslag nam als bestuurder. Mariën bezit 7,2 procent van de uitstaande aandelen en allicht vrezen sommigen dat Mariën zijn positie zal afbouwen. Met het binnenhalen van de terugbetaling van SelectMDx bij Medicare staat het bedrijf de komende kwartalen voor het moment van de waarheid. Tegenover de sector en gezien de enorme invloed van de pandemie op het patiëntenbezoek bij de urologen (-50% vergeleken met voor de pandemie) hield het aandeel de voorbije twee jaar per saldo relatief goed stand. Er is voldoende cash tot minstens begin 2024 (48 miljoen dollar eind maart) om te investeren in de noodzakelijke groeiversnelling. MDxHealth mikt voor 2022 op een bescheiden omzetgroei tegenover 2021 (22,2 miljoen dollar) met 13 à 21 procent tot 25 à 27 miljoen dollar. McGarrity beloofde bij de halfjaarrapportering meer duidelijkheid te verschaffen over de groeiverwachtingen en de verbreding van het testmenu met Assure-MDX en Monitor-MDx. De cijfers over het eerste kwartaal vielen mee. De omzet groeide tegenover het eerste kwartaal van 2021 met 21 procent tot 6,1 miljoen dollar. Vooral het hogere volume van ConfirmMDx (+6% tot 4141 testen; +15% tegenover het vierde kwartaal) was positief. Of het een voorbode is van een structurele trend valt af te wachten, maar feit is dat dit het hoogste kwartaalcijfer is sinds het eerste kwartaal van 2020 (4532 testen). De markt reageerde voor het eerst sinds lang gunstig op de kwartaalcijfers.We kijken zoals eerder aangegeven uit naar de cijfers en de vooruitzichten bij de halfjaarrapportering eind augustus om te beslissen over onze positie in de voorbeeldportefeuille. Het aandeel blijft koopwaardig, met bovengemiddeld risico (rating 1C).