De fusiegroep Nutrien trekt het bedrag van de verwachte jaarlijkse besparingen voor 2019 op van 500 tot 600 miljoen dollar.

Nutrien ontstond eind 2017 uit de fusie tussen het Canadese Potash Corp en het Amerikaanse Agrium. Het is een unieke speler in de landbouwsector, met sterke posities in potas (nummer 1) en nitraatmeststoffen (nummer drie), alsook een uitgebreid retailnetwerk in Noord- en Zuid-Amerika en Australië.

