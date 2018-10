Wachten op een terugval van Aker BP

De Noorse olieproducent Aker BP overtrof de verwachtingen in het derde kwartaal, ondanks een lager dan verwacht productiecijfer. De olie- en gasproductie klokte af op 150.566 vaten per dag, 14,2 procent hoger dan hetzelfde kwartaal vorig jaar, maar wel een daling met 4,6 procent tegenover het vorige kwartaal. De oorzaak was het geplande onderhoud in een aantal olievelden, maar ook technische problemen in het Skarv-productiegebied.

