De belangrijkste reden voor de onderwaardering van het Canadese edelmetalenroyalty- en streamingbedrijf Sandstorm Gold tegenover de grotere sectorgenoten heeft te maken met de onzekerheid over de ontwikkeling van Hod Maden. Daar heeft de ligging van dit beloftevolle goud- en koperproject in Turkije mee te maken.

In 2017 betaalde Sandstorm 167 miljoen Britse pond voor een belang van 30 procent in Hod Maden. Volgens een voorlopige haalbaarheidsstudie uit 2018 zal het project elf jaar lang gemiddeld 266.000 troy ounce goudequivalent produceren, met een zeer hoge gemiddelde ertsgraad van 11,9 gram per ton erts. Het project liep de voorbije jaren een kleine twee jaar vertraging op, maar nog voor eind juni zou de Turkse partner Lydia de definitieve haalbaarheidsstudie publiceren en wordt de goedkeuring van het definitieve rapport over de milieu-impact van het project verwacht. De eerste productie zou voor eind 2023 zijn.

In afwachting kan Sandstorm tevreden terugblikken op het eerste kwartaal. De verkochte hoeveelheid goudequivalent steeg met 30 procent tegenover het eerste kwartaal van 2020, van 13.393 naar 17.444 troy ounce goudequivalent, een record. In het vierde kwartaal was dat 15.795 troy ounce. Gecombineerd met de hogere gemiddelde goudprijs (+11,6% tot 1777 dollar per troy ounce) leverde dat een recordomzet van 31 miljoen dollar (+45,5%) op. Het vorige kwartaalrecord van 29,7 miljoen dollar werd in het vorige kwartaal gerealiseerd. De operationele kasstroom steeg met 53,9 procent tot 23,7 miljoen dollar, ook een record. De nettowinst bedroeg 5 miljoen dollar, tegenover een nettoverlies van 10,3 miljoen in het eerste kwartaal van 2020. De verwachte verkoopvork voor 2021 werd vernauwd van 52.000 à 62.000 troy ounce goudequivalent naar 55.000 à 62.000 troy ounce. In 2020 strandde de verkoop op 52.176 troy ounce goudequivalent, een daling met 18,3 procent tegenover het recordjaar 2019 (63.829 troy ounce). Na de opstart van Hod Maden mikt de groep op een verkoop in 2024 van 125.000 troy ounce goudequivalent. In het eerste kwartaal kocht Sandstorm 0,8 miljoen eigen aandelen in voor 5 miljoen dollar. Sinds 2018 zijn 16,3 miljoen aandelen ingekocht, op 194,6 miljoen uitstaande aandelen, tegen gemiddeld 5,2 dollar per aandeel. De groep is schuldenvrij en beschikte op 31 maart over een kaspositie van 140 miljoen dollar en voor 52 miljoen investeringen in andere grondstoffenbedrijven. Daarnaast is er een ongebruikte kredietfaciliteit van 225 miljoen (op te trekken tot 300 miljoen). Vorige week kondigde Sandstorm aan dat het 7 miljoen dollar heeft betaald voor een portefeuille royalty's op 21 projecten in Nevada. Maar het blijft wachten op de nieuwe grote deal die voor de volgende groeisprong kan zorgen. Intussen zijn in 2020 voor het vijfde jaar op rij meer nieuwe reserves ontdekt dan er zijn ontgonnen op de projectgronden waarop Sandstorm royalty- of streamingovereenkomsten aanhoudt. De reserves blijven dus toenemen. ConclusieHet aandeel van Sandstorm Gold is na een mindere jaarstart in goeden doen. We kijken uit naar nieuws over het Turkse Hod Maden-project, dat een belangrijke motor moet worden om de waarderingskloof tegenover Franco-Nevada en Wheaton Precious Metals te verkleinen of zelfs te dichten. Een goed onthaalde grote deal kan die inhaalbeweging op kortere termijn inzetten. Zelfs zonder die koersaandrijvers beperken het inkoopprogramma van eigen aandelen en het mogelijke opstarten van een dividenduitkering begin 2022 het neerwaartse potentieel. Het aandeel blijft in de voorbeeldportefeuille.Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1BKoers: 8,49 dollarTicker: SAND USISIN-code: CA80013R2063Markt: NYSEBeurskapitalisatie: 1,65 miljard dollarK/w 2020: 121Verwachte k/w 2021: 78Koersverschil 12 maanden: +2%Koersverschil sinds jaarbegin: +11%Dividendrendement: -