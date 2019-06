Naar Amerikaanse biotechnormen is het aandeel van Gilead Sciences heel goedkoop. Daar komt pas verandering in als de nieuwe CEO een realistisch groeiplan kan opstellen.

Het aandeel van het Amerikaanse biotechbedrijf Gilead Sciences bereikte een recordniveau van 123,37 dollar in juni 2015. De koersval die daarop volgde, sleept al vier jaar aan. In 2015 boekte Gilead een recordomzet van 32,6 miljard dollar, waarvan 19,1 miljard te danken was aan de succesvolle franchise voor de behandeling van het hepatitis C-virus (HCV). De revolutionaire nieuwe generatie HCV-geneesmiddelen verminderde gradueel het aantal patiënten. Bovendien dook meer onlangs concurrentie op, vooral van AbbVie. De omzet uit de HCV-franchise ging vanaf 2016 dan ook sterk bergaf, met nog 9,1 miljard dollar in 2017 en 3,7 miljard vorig jaar. De groepsomzet kromp van 26,1 miljard dollar in 2017 naar 22,1 miljard.

