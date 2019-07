AkerBP voldoet aan de verwachtingen van analisten. De ambitie van de Noorse olieproducent blijft tegen 2025 de groepsproductie te verdrievoudigen tot 450.000 vaten per dag.

Het kwartaalrapport van de ambitieuze Noorse olieproducent AkerBP lag min of meer in lijn met de verwachtingen. De omzet scoorde met 785 miljoen dollar beter dan de analistenverwachting van 768,1 miljoen. De daling tegenover vorig kwartaal met 6,1 procent was ingecalculeerd. Er was onderhoud gepland in de productiegebieden van Valhall en Ula. Die twee gebieden waren in het eerste kwartaal samen goed voor een derde van de groepsproductie. De gemiddelde olie- en gasproductie zakte in het tweede kwartaal naar 127.300 vaten olie-equivalent per dag tegenover 158.700 vaten in het eerste kwartaal (-19,8%). In het tweede kwartaal van vorig jaar bedroeg de gemiddelde dagproductie 157.800 vaten. Het verkochte volume daalde beperkter, van 162.000 naar 140.700 vate...