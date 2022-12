De nettoverkoop steeg in de eerste negen maanden met 19 procent, een record.

Inditex (voluit Industria de Diseno Textil) is de maatschappij boven de succesvolle kledingketen Zara. Inditex omvat naast Zara (73,6% van halfjaaromzet) nog zeven merken: Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home (bed- en badlinnen) en Uterqüe. De cijfers over de eerste negen maanden van het boekjaar 2022-2023 (afsluitdatum 31 januari) tonen dat de groep wonderwel met de torenhoge inflatie omgaat. Op 31 oktober waren er wereldwijd 6.307 verkooppunten. Dat zijn 350 winkels minder dan op hetzelfde moment van 2021. Inditex kondigde vorig jaar al aan 1.000 tot 1.200 minder goed presterende verkooppunten te zullen sluiten. De kledingwinkelgigant zet veel meer in op de onlineverkoop. De groep wil 30 procent van de omzet uit digitale verkoop halen tegen 2024.Inditex is succesvol omdat het design, de productie, de logistiek en de verkoop perfect op mekaar zijn afgestemd. De lente- en zomercollecties werden erg goed onthaald. Dat deed de nettoverkopen in de negen maanden met 19 procent stijgen (tegen constante wisselkoersen, van 19,32 naar 23,06 miljard euro) op jaarbasis. Dat is een record. Zelfs de winkelverkopen lagen hoger, ondanks een daling in het aantal winkels. De omzet ligt ook boven de analistenconsensus van 22,89 miljard euro. De bedrijfskasstroom (ebitda) maakte in de eerste negen maanden van het boekjaar een sprong van 20 procent, van 5,43 miljard naar 6,52 miljard euro. Het doet ook de ebitda-marge (bedrijfskasstroom/omzet) herstellen van 28,1 naar 28,3 procent. De brutomarge klom tot 58,7 procent, dicht bij het hoogte cijfer van de voorbije zeven jaar. De nettowinst sprong van 2,5 miljard euro of 0,803 euro per aandeel naar 3,095 miljard euro of 0,994 euro per aandeel. Ook indrukwekkend blijft de verder stijgende nettokaspositie, de corona- en de Oekraïne-crisis ten spijt. De kaspositie bedroeg eind oktober 9,24 miljard euro of 2,96 euro per aandeel.ConclusieTegen 9 keer de verhouding ondernemingswaarde (ev) tegenover de bedrijfskasstroom (ebitda) voor het lopende boekjaar noteert het aandeel relatief goedkoop, want zo'n 30 procent onder het gemiddelde van de voorbije vijf jaar (13 x ev/ebitda). Vandaar het positieve advies.Advies: koopwaardigRisico: laagRating: 1AKoers: 25,31 euroTicker: ITX SMISIN-code: ES0148396007Markt: MadridBeurskapitalisatie: 78,9 miljard euroK/w 2022: 20,5Verwachte k/w 2023: 19,5Koersverschil 12 maanden: -9%Koersverschil sinds jaarbegin: -10%Dividendrendement: 2,5%