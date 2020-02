WDP blijft een topbelegging. Maar voor die topkwaliteit moet ook stevig worden betaald.

Meteen na Nieuwjaar vond bij de gereglementeerde vastgoedvennootschap (gvv) gespecialiseerd in opslagruimten een aandelensplitsing plaats en dat had een positief effect op de koers. Ook de erg geapprecieerde jaarresultaten van 2019 hielpen een handje. Dat leidde tot een recordkoers. Het aandeel maakt sinds 18 maart 2019 deel uit van de Bel-20-index.Een jaar geleden pakte WDP uit met een strategisch groeiplan 2019-2023. Daarvan werden in 2019 alleen voor 550 miljoen euro nieuwe investeringen vastgelegd. Dat betekent dat de specialist in logistiek vastgoed voor ligt op het groeiplan. Al 37 procent, en niet de beoogde 25 procent, van het plan werd al verzekerd. Het businessmodel van de logistiekvastgoedspelers klopt. Mee door de opkomst van de e-commerce is er een structureel stijgende vraag naar extra capaciteit om goederen op te slaan. Anderzijds is er de structurele daling van de rente, die expansie goedkoop maakt en rendementsaandelen als gvv's extra aantrekkingskracht geeft. Koppel daar een ervaren en kwalitatief sterk management aan vast en je hebt alle ingrediënten voor een straf beursverhaal. De afgelopen vijf jaar was de opbrengst (koersstijging + dividend) van het aandeel 190 procent beter dan de Bel-20-index(223% versus 33%), op tien jaar loopt de extra return op tot 668 procent (798% versus 130%) en op twintig jaar zelfs tot 2733 procent (2916% versus 184%). Op het moment van de beursgang aan het einde van vorige eeuw bedroeg de opslagcapaciteit zowat 400.000 vierkante meter. Dat is opgelopen tot ruim 4 miljoen vierkante meter. Aan het eind van 2020 moet dat meer dan 4,5 miljoen vierkante meter zijn. De winst per aandeel is in 2019 gestegen tot 0,93 euro. Dat is een toename met 8,3 procent. De bezettingsgraad bleef op een erg hoge 98,1 procent eind 2019 (97,5% eind 2018). De schuldgraad is teruggevallen tot 46,7 procent (51,8% eind 2018). De gemiddelde kostprijs van de schuld zakte naar 2,2 procent en moet dit jaar 2,1 procent bedragen. Het groeiplan houdt een toename van de portefeuille met 1,5 miljard euro in (van 3,5 miljard eind 2018 naar 5 miljard in 2023), een toename van de winst per aandeel met minstens 6 procent per jaar en een vergelijkbare stijging van het brutodividend. WDP is actief in België (aangevuld Luxemburg en Noord-Frankrijk), Nederland en Roemenië. Het belangwekkendste operationele nieuws van 2019 was de oprichting van een joint venture met VIB Vermögen voor een verdere ontwikkeling van een logistiekvastgoedportefeuille in Duitsland. De focus ligt op de deelstaat Noordrijn-Westfalen. De ambitie voor dit jaar is de winst per aandeel van 0,93 naar 1,00 euro per aandeel op te krikken of een stijging van 8 procent. Zo zal het dividend kunnen stijgen van 0,74 naar 0,80 euro per aandeel op basis van een pay-outratio van 80 procent. De intrinsieke waarde per aandeel bedroeg eind 2019 12,8 euro per aandeel, een klim met 25,5 procent tegenover eind 2018. Dat betekent wel dat de koers een premie van net geen 100 procent inhoudt ten opzichte van de intrinsieke waarde. ConclusieWDP blijft een topbelegging. In twintig jaar maakte de beurskapitalisatie een gigantische sprong van 150 miljoen tot boven 4 miljard euro. Maar voor die topkwaliteit moet ook stevig worden betaald. Eigenlijk wordt vandaag de geschatte intrinsieke waarde van 2023 betaald. Door de sterke koersprestatie is het verwachte brutodividendrendement wel teruggevallen tot 2,9 procent, maar dat is nog altijd aantrekkelijk genoeg. Al is het WDP-rendement niet meer de absolute top in de sector. Advies: houden/afwachtenRisico: laagRating: 2AKoers: 25,29 euroTicker: WDP BBISIN-code: BE0003763779Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 4,37 miljard euroK/w 2019: 27,5Verwachte k/w 2020: 25Koersverschil 12 maanden: +40%Koersverschil sinds jaarbegin: +10%Dividendrendement: 2,9%