Ondanks de koersdaling blijft het aandeel van WDP een topbelegging.

Warehouses De Pauw heeft zijn beurswaarde zien zakken van afgerond 7 naar 6 miljard euro. Dat heeft alles te maken met de stijgende langetermijnrente. Desondanks is de gereglementeerde vastgoedvennootschap (gvv), die sinds maart van 2019 deel uitmaakt van de Bel-20, dit jaar sterk begonnen. WDP publiceerde weer meer dan geruststellende cijfers over het eerste kwartaal. Bovendien kwam er bevestiging van de gunstige vooruitzichten. De bezettingsgraad bedroeg net als eind vorig jaar 98,6 procent. De huurcontracten in de WDP-portefeuille hebben een comfortabele gemiddelde looptijd van 5,7 jaar. Door de opkomst van de e-commerce stijgt de vraag naar extra capaciteit om goederen op te slaan structureel. De coronapandemie vormde de kers op de taart. Bovendien maakte de steeds lagere rente expansie lang goedkoop en rendementsaandelen als gvv's (voorheen bevaks) extra aantrekkelijk. Die lange rente stijgt nu, ook bij ons. Maar dat zet voorlopig geen rem op de ontwikkeling van WDP, dat ondersteund wordt door een ervaren en sterk management. WDP haalde de voorbije tien jaar op de beurs afgerond 800 procent meer return (koersstijging + dividend) dan de Bel-20. Het strategisch groeiplan 2022-2025 van de vastgoedkampioen voorziet in 2 miljard euro aan investeringen in logistiek. In het eerste kwartaal bedroeg het investeringsvolume circa 100 miljoen euro. Tegen 2025 moet de winst per aandeel 1,5 euro per aandeel bedragen, dankzij een stijging met 8 procent per jaar. De portefeuille moet toenemen van 6 miljard euro in 2021 tot 8 miljard euro in 2025. De winst per aandeel is in het eerste kwartaal gestegen met 20 procent: van 0,24 naar 0,29 euro per aandeel. De schuldgraad bedroeg eind maart 36,0 procent, tegenover nog 36,7 procent eind 2021. Dat is onder meer te danken aan een kapitaalverhoging van 37 miljoen euro. De grootste onder de gvv's gespecialiseerd in logistiek vastgoed is actief in België, Luxemburg, Noord-Frankrijk, Nederland, Roemenië en Duitsland. In dat laatste land heeft het een joint venture met VIB Vermögen,waar WDP naar 100 procent van de aandelen gaat. Ruim een maand geleden nam WDP deel aan een kapitaaloperatie bij het Zweedse Catena,en verwierf zo ruim 9 procent van de aandelen. Dat is voldoende om een strategisch partnership aan te gaan en Zweden als het volgende land in de portefeuille te zien. Voor 2022 wil WDP de winst per aandeel laten toenemen van 1,10 naar "minstens" 1,20 euro per aandeel, een stijging met minstens 9 procent. Dat moet het dividend op minimaal 0,96 euro bruto per aandeel brengen. De intrinsieke waarde bedroeg eind december 19 euro per aandeel (+41% op jaarbasis). Dat betekent wel dat de beurskoers een premie van circa 100 procent inhoudt ten opzichte van die intrinsieke waarde. ConclusieHet WDP-aandeel blijft een topbelegging. De koers kwam onlangs onder druk door de stijgende lange rente, waardoor 1 miljard euro aan beurswaarde verloren ging. De premie tegenover de intrinsieke waarde is daardoor gemilderd, en het brutodividendrendement stijgt weer naar 3 procent. Daarom gaan we voor het eerst in jaren weer voor een positief advies, in de verwachting dat de lange rente ook bij ons een tussentijdse piek zal bereiken.Advies: koopwaardigRisico: laagRating: 1A Koers: 32,28 euroTicker: WDP BBISIN-code: BE0003763779Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 6,11 miljard euroK/w 2021: 29Verwachte k/w 2022: 27Koersverschil 12 maanden: +9%Koersverschil sinds jaarbegin: -22%Dividendrendement: 3,0%