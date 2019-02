WDP is een topbelegging met een topwaardering

De jaarcijfers van Warehouses De Pauw (WDP), de gereglementeerde vastgoedvennootschap (GVV) gespecialiseerd in opslagruimten, werden onthaald op applaus op alle analistenbanken. Voor de zoveelste keer. WDP kondigde bovendien een nieuw strategisch groeiplan aan, deze keer richting 2023, dat analisten en beleggers andermaal kon bekoren. Het businessmodel klopt natuurlijk al heel wat jaren bij de logistiekevastgoedspelers. Deels door de opkomst van de e-commerce is er een structureel stijgende vraag naar extra capaciteit om goederen op te slaan. Daarnaast is er de structurele daling van de rente, die expansie goedkoop maakt en rendementsaandelen zoals GVV's (voorheen bevaks) extra aantrekkingskracht geeft. Koppel daar nog een ervaren en kwalitatief sterk management aan vast, en je hebt alle ingrediënten voor ...