De speler in logistiek vastgoed werkte zich onlangs twee keer in de kijker in één dag. Eerst presenteerde WDP geruststellende cijfers over het derde kwartaal, en amper enkele uren later kondigde het een kapitaalverhoging van 300 miljoen euro aan, op Euronext Brussel de derde grootste van het jaar. Dat was verrassend, gezien het ongunstig koersverloop en het slechte beurssentiment dit jaar. Gedurfd ook, als eerste sinds de gereglementeerde vastgoedvennootschappen (gvv's) een pandoering kregen op de beurs. De private plaatsing van 12,93 miljoen aandelen bij institutionele beleggers was in enkele uren afgerond. De prijs vertoont wel de sporen van de fors gestegen rente. De nieuwe aandelen werden aangeboden tegen 23,20 euro per aandeel. De korting van 6 procent tegenover de koers op het moment van de aankondiging was niet ongebruikelijk, maar de prijs lag wel zo'n 45 procent onder de piekkoers van minder dan een jaar geleden. Met de opgehaalde miljoenen wil WDP zijn de logistieke sites energie-efficiënter maken en zijn pijplijn aan projecten voort afwerken. Nog een pluspunt is dat de schuldgraad zal zakken van afgerond 39 naar 35 procent. De cijfers over de eerste negen maanden bewijzen dat er operationeel niks aan de hand is bij WDP. De bezettingsgraad bedroeg eind september nog een indrukwekkend hoge 99,0 procent, tegenover 98,5 procent eind 2021. Het gemiddelde nettohuurrendement was 4,7 procent. De huurcontracten hebben een gemiddelde looptijd van 5,4 jaar. De courante winst (winst uit de gewone activiteiten) maakte in de eerste negen maanden een sprong van 17 procent tot 175,9 miljoen euro. De winst per aandeel is met 14 procent gestegen tot 0,95 euro per aandeel. De schuldgraad bedroeg eind september 39,2 procent, tegenover 38,7 procent eind juni. Liefst 85,6 procent van de schulden is op de lange termijn (gemiddeld zeven jaar) ingedekt tegen de stijgende rente. De gemiddelde rentevoet op de uitstaande schuld ligt op 1,9 procent. Van de verwachte inflatie van 8 procent in 2022 kan het vastgoedbedrijf 6,5 procent doorrekenen. De grootste onder de gvv's is actief in België, (aangevuld met wat Luxemburg en Noord-Frankrijk), Nederland, Roemenië en Duitsland. In de eerste jaarhelft nam WDP deel aan een kapitaaloperatie bij het Zweedse Catena. Het verwierf ruim 9 procent van de aandelen, voldoende om een strategisch partnership aan te gaan en Zweden als het volgend land in de portefeuille te zien. De bedrijfstop bevestigde de ambitie om de winst per aandeel dit jaar te laten stijgen van 1,10 naar 1,25 euro per aandeel (+14%), perfect in lijn met de prestatie in de eerste negen maanden. Die winstontwikkeling moet toelaten het dividend op te trekken van 0,88 tot 1 euro bruto per aandeel. Het strategische groeiplan 2022-2025 streeft naar een winst per aandeel van minstens 1,50 euro per aandeel. De reële waarde van de vastgoedportefeuille is sinds eind vorig jaar toegenomen van 6,05 naar 6,89 miljard euro. ConclusieHet groeiverhaal van de logistieke speler is nog niet ten einde. De eindeloze koersklim wel.Het aandeel zakte dit jaar met bijna 45 procent, waardoor zowat 2,5 miljard euro aan beurswaarde verloren ging. De intrinsieke waarde bedroeg eind september 22,0 euro per aandeel, tegenover 21,3 euro eind juni en 19,0 euro eind 2021. Dat betekent dat de premie van de beurskoers ten opzichte van die intrinsieke waarde is teruggevallen van meer dan 100 procent begin dit jaar tot afgerond 15 procent. Het dividendrendement zit weer boven 4 procent bruto. Logisch dat we het koopadvies bevestigen.Advies: koopwaardigRisico: laagRating: 1AKoers: 23,76 euroTicker: WDP BBISIN-code: BE0003763779Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 4,65 miljard euroK/w 2021: 21,5Verwachte k/w 2022: 19Koersverschil 12 maanden: -38%Koersverschil sinds jaarbegin: -43%Dividendrendement: 4,2%