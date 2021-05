WDP bevestigt de ambitie om het dividend op te trekken tot 0,86 euro per aandeel.

De coronapandemie heeft het belang van de logistieke sector benadrukt, stelde topman Joost Uwents in het jaarrapport van 2020. De opvallende, enorme koersduik van de specialist in logistiek bij de uitbraak van de pandemiebleek achteraf dan ook een geweldige koopkans. De val van de gereglementeerde vastgoedvennootschap (gvv) in maart 2020 moest niet onderdoen voor de algemene beursdaling. Dat hadden we bij vorige beurscorrecties nooit gezien voor het WDP-aandeel. Maar begin oktober bereikte de koers al een nieuw record boven 31 euro.

...

De coronapandemie heeft het belang van de logistieke sector benadrukt, stelde topman Joost Uwents in het jaarrapport van 2020. De opvallende, enorme koersduik van de specialist in logistiek bij de uitbraak van de pandemiebleek achteraf dan ook een geweldige koopkans. De val van de gereglementeerde vastgoedvennootschap (gvv) in maart 2020 moest niet onderdoen voor de algemene beursdaling. Dat hadden we bij vorige beurscorrecties nooit gezien voor het WDP-aandeel. Maar begin oktober bereikte de koers al een nieuw record boven 31 euro. De gvv die sinds maart van 2019 deel uitmaakt van de Bel-20, heeft ook 2021 stevig ingezet en blijft bij de eerder geformuleerde, rooskleurige vooruitzichten. De bezettingsgraad blijft stijgen en bedraagt nu 98,8 procent. Eind vorig jaar was dat 98,6 procent en eind 2019 98,1 procent. De gemiddelde looptijd van de huurcontracten bleef stabiel op 5,9 jaar. De opkomst van de e-commerce heeft de vraag naar extra opslagcapaciteit structureel doen stijgen. De pandemie versterkte die trend nog. Bovendien maakt de structurele daling van de rente die expansie goedkoop. Rendementsaandelen als gvv's (voorheen bevaks) zijn daardoor extra aantrekkelijk. Tel daar een ervaren en kwalitatief sterk management bij, en je hebt alle ingrediënten voor een sterk beursverhaal. WDP bood in de afgelopen tien jaar 800 procent meer return (koersstijging + dividend) dan de Bel-20, alleen op basis van de uitbouw van een vastgoedportefeuille met een reële waarde van 5 miljard euro. In het eerste kwartaal identificeerde WDP voor 100 miljoen euro nieuwe investeringen tegen 2023. Het trok het groeitempo vorig jaar op, om tegen eind 2023 een gecumuleerd investeringsvolume van 2 miljard euro te halen. Dat moet de winst per aandeel tegen eind 2024 op 1,25 euro per aandeel brengen. In 2020 steeg die tot 1,00 euro (+8%). De schuldgraad bedroeg eind maart 41,8 procent, een stuk onder de 46,6 procent van eind 2020. WDP heeft een liquiditeitsbuffer van 850 miljoen euro aan onbenutte kredietlijnen. Toch haalde het onlangs vlotjes 200 miljoen euro op met de plaatsing van 6,84 miljoen nieuwe aandelen tegen 29,25 euro per aandeel. De gvv is actief in België (aangevuld met wat Luxemburg en Noord-Frankrijk), Nederland en Roemenië. In 2019 richtte WDP een joint venture op met VIB Vermögen voor de verdere ontwikkeling van een logistiekvastgoedportefeuille in Duitsland. Die kocht onlangs een site in Bottrop, in Noord-Rijn Westfalen. Bij de bekendmaking van de cijfers over het eerste kwartaal, waarin de winst per aandeel met 8 procent steeg naar 0,24 euro, bevestigde WDP zijn ambitie om dat cijfer dit jaar te laten stijgen van 1,00 naar 1,07 euro per aandeel (+ 7%). De ambitie is het dividend van 0,80 euro per aandeel over het lopende boekjaar 2021 op te trekken tot 0,86 euro. De intrinsieke waarde bedroeg eind vorig jaar 15,0 euro per aandeel. Dat betekent wel dat de beurskoers een premie van ongeveer 100 procent inhoudt ten opzichte van die intrinsieke waarde. ConclusieHet koersherstel na de duik in maart is indrukwekkend. Daarom behoudt het aandeel zijn status van topbelegging. Beleggers die nu kopen, moeten enerzijds wel beseffen dat ze al de geschatte intrinsieke waarde van 2023-2024 betalen. Anderzijds heeft de pandemie logistiek vastgoed nog meer in de kijker gezet. Het verwachte brutodividendrendement is teruggevallen tot onder 3 procent, maar dat is nog altijd aantrekkelijk genoeg in verhouding tot staatsobligaties met zo goed als geen rendement. Advies: houden/afwachtenRisico: laagRating: 2AKoers: 29,18 euroTicker: WDP BBISIN-code: BE0003763779Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 5,33 miljard euroK/w 2020: 30Verwachte k/w 2021: 27Koersverschil 12 maanden: +26%Koersverschil sinds jaarbegin: +1%Dividendrendement: 2,8%