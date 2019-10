WDP noteert met 100 procent premie boven intrinsieke waarde

Danny Reweghs Directeur strategie Inside Beleggen

Laat u niet verrassen bij het prille begin van volgend jaar, als het aandeel van Warehouses De Pauw op 2 januari in zeven gesplitst wordt. Want die beslissing werd al bekendgemaakt bij de voorstelling van de halfjaarcijfers 2019. De bedoeling is de handel in het aandeel van de gereglementeerde vastgoedvennootschap (GVV) gespecialiseerd in opslagruimten weer vlotter te maken.

Schrik dus niet dat u ineens de koers in de buurt van 24 euro ziet staan en niet langer de huidige hoge koers. Het aandeel maakt sinds 18 maart deel uit van de BEL-20-index, precies in het jaar dat twintig jaar beursnotering wordt gevierd. Begin dit jaar pakte WDP uit met een nieuw strategisch groeiplan 2019-2023. Daarvan werden in de eerste negen maanden al voor circa 400 miljoen euro (75 miljoen euro in het derde kwartaal) aan nieuwe investeringen vastgelegd.

