De covid-19-uitbraak heeft het belang van de logistieke sector meer dan ooit benadrukt. Toch nam de koers van de gereglementeerde vastgoedvennootschap (gvv) gespecialiseerd in logistiek in maart 2020 een enorme duik. Achteraf bekeken was dat een koopkans. Intussen staat het aandeel al een ruim kwart hoger dan voor de uitbraak van de coronacrisis en begin dit jaar zelfs 40 procent hoger. Vandaag bedraagt de beurswaarde 7 miljard euro. De gvv die sinds maart van 2019 deel uitmaakt van de Bel-20 publiceerde fraaie jaarcijfers 2021 en gunstige vooruitzichten. De bezettingsgraad bedroeg net als een jaar geleden 98,6 procent. De gemiddelde looptijd van de huurcontracten bedraagt een comfortabele 5,8 jaar. Door de opkomst van de e-commerce is er een structureel stijgende vraag naar extra capaciteit om goederen op te slaan. Anderzijds is er de erg lage rente, die expansie goedkoop maakt en rendementsaandelen als gvv's extra aantrekkingskracht geeft. Koppel daar een ervaren en kwalitatief management aan vast en je hebt alle ingrediënten voor een straf beursverhaal met afgerond 800 procent meer return (koersstijging + dividend) dan de Bel-20 over de voorbije tien jaar. WDP pakte uit met een strategische groeiplan voor de periode van 2022 tot 2025. Het bedrijf wil 2 miljard euro investeren. Het groeiplan moet de winst per aandeel jaarlijks gemiddeld met 8 procent optrekken, zodat we evolueren richting een winst van 1,50 euro per aandeel tegen 2025. Het nieuwe groeiplan moet de portefeuille doen toenemen tot 8 miljard euro (6 miljard euro eind 2021) op basis van een blijvende structurele vraag naar kwaliteitsvol logistiek vastgoed. De winst per aandeel is in 2021 gestegen tot 1,10 euro per aandeel. Dat is 10 procent meer dan de 1 euro per aandeel van 2020 en in lijn met de verhoogde prognose na de halfjaarcijfers. Het is ook een iets sneller groeiritme dan in de voorgaande jaren. De schuldgraad bedroeg eind december amper 36,7 procent tegenover 39,4 procent eind juni en 46,6 procent van eind 2020. WDP pakte met een Climate Action Plan uit om tegen 2050 net zero te opereren. De grootste gvv gespecialiseerd in logistiek vastgoed is actief in België (aangevuld met Luxemburg en Noord-Frankrijk), Nederland en Roemenië. In 2019 was er de oprichting van een joint venture met VIB Vermögen voor de verdere ontwikkeling van een logistieke vastgoedportefeuille in Duitsland, met vorig jaar de aankoop van een site in Bottrop in Noordrijn-Westfalen. Voor 2022 is de ambitie de winst per aandeel verder te laten toenemen naar 1,20 euro per aandeel (+9%). De aandeelhouders krijgen voor het boekjaar 2021 een brutodividend van 0,88 euro per aandeel. Dat is een toename met 10 procent tegenover de 0,80 euro per aandeel voor het boekjaar 2020. Voor dit jaar wordt beoogd het brutodividend te laten oplopen tot 0,96 euro per aandeel. De intrinsieke waarde bedroeg eind december 19 euro per aandeel (+41% op jaarbasis). Dat betekent dat de beurskoers een premie van circa 100 procent inhoudt ten opzichte van de intrinsieke waarde. ConclusieHet WDP-aandeel blijft een topbelegging. Beleggers die vandaag kopen, moeten wel beseffen dat ze al de geschatte intrinsieke waarde van 2023-2024 betalen. De pandemie heeft logistiek vastgoed nog meer in de kijker gezet. Het verwachte brutodividendrendement is teruggevallen tot 2,6 procent, maar dat is nog altijd genoeg in verhouding tot staatsobligaties quasi zonder rendement. Advies: houden/afwachtenRisico: laagRating: 2AKoers: 38,14 euroTicker: WDP BBISIN-code: BE0003763779Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 6,98 miljard euroK/w 2021: 34Verwachte k/w 2022: 31Koersverschil 12 maanden: +29%Koersverschil sinds jaarbegin: -8%Dividendrendement: 2,6%