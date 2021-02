Particuliere aandeelhouders hebben er weinig bij te verliezen om hun aandelen bij te houden.

Orange Belgium presenteerde cijfers in lijn met de verwachtingen, maar die worden overschaduwd door het overnamebod. Het Franse moederbedrijf lanceerde begin december een bod van 22 euro per aandeel, of 36 procent boven de toenmalige koers. Het bod ligt onder de introductiekoers van Orange Belgium - toen Mobistar - in 1998. Orange Group heeft een belang van 52,91 procent en wil alle aandelen in bezit krijgen. Vanaf 95 procent is de overnemer verplicht tot een uitrookbod van de resterende aandelen over te gaan.

...

Orange Belgium presenteerde cijfers in lijn met de verwachtingen, maar die worden overschaduwd door het overnamebod. Het Franse moederbedrijf lanceerde begin december een bod van 22 euro per aandeel, of 36 procent boven de toenmalige koers. Het bod ligt onder de introductiekoers van Orange Belgium - toen Mobistar - in 1998. Orange Group heeft een belang van 52,91 procent en wil alle aandelen in bezit krijgen. Vanaf 95 procent is de overnemer verplicht tot een uitrookbod van de resterende aandelen over te gaan. Er wordt al jarenlang gespeculeerd over een overname door de Fransen. Waarom juist nu? Ten eerste was Orange Belgium erg goedkoop. Daarnaast kreeg het moederbedrijf 2,2 miljard euro in de schoot geworpen na een gewonnen belastingdispuut met de Franse overheid. Dat was het signaal voor het hoofdkwartier in Parijs om actie te ondernemen. De aankoop van alle aandelen die het nog niet in bezit heeft, zou 622 miljoen euro kosten.Maar het is lang niet zeker dat Orange Group haar slag thuis zal halen, toch niet tegen de vooropgestelde prijs. De raad van bestuur van Orange Belgium heeft zich nog niet uitgesproken over het bod. Maar er worden weinig dissidente stemmen verwacht. Die zijn er wel bij de minderheidsaandeelhouders. Het aantal vrij verhandelbare aandelen bedraagt 35,73 procent. Het investeringsfonds Polygon Global Partners bezit 3,175 miljoen aandelen of 5,29 procent. Dat is voldoende om een uitrookbod te verhinderen. Polygon vindt het bod veel te laag en schat de waarde van Orange Belgium tussen 39,5 en 47,25 euro. Het verwijst naar de waardering die tegen 5 keer de verwachte ebitda onder het sectorgemiddelde ligt. Andere troeven zijn de zendmasten die te gelde gemaakt kunnen worden en de fiscale verliezen van 3,9 miljard euro die verrekenbaar zijn met de toekomstige winsten van het moederbedrijf. Het fonds deed een beroep op de investeringsbank Ondra om een onafhankelijke waardering voor Orange Belgium te bepalen. Ook Deminor werd in de arm genomen. De kwartaalomzet van Orange Belgium lag met 343 miljoen euro (-7,2% op jaarbasis) iets onder de consensusprognose. Het ging vooral om omzet met een lage marge, waardoor er geen impact was op de winstgevendheid. Dankzij de kostenbesparingen steeg de aangepaste bedrijfswinst of ebitda naar 85,9 miljoen euro (+7,9%). Het aantal nieuwe abonnees voor kabeldiensten en mobiele telefonie lag boven de verwachtingen. Over het volledige boekjaar daalde de omzet met 3,5 procent naar 1,31 miljard euro. Door de lagere kosten steeg de ebitda met 8,1 procent naar 323,1 miljoen euro. De kabelactiviteit was in elk kwartaal winstgevend en droeg 21,2 miljoen euro bij aan de ebitda. Dat cijfer zal toenemen wanneer de lagere groothandelstarieven voor de huur van het Telenet-netwerk verder dalen. Orange mikt voor het lopende boekjaar op een kleine omzetgroei en een ebitda tussen 320 en 340 miljoen euro. Het boekjaar werd afgesloten met een nettoschuld van 145 miljoen euro. Van de nettowinst van 54 miljoen euro of 0,9 euro per aandeel wordt 0,5 euro uitgekeerd als dividend. Als de overname niet voor de dividenduitkering wordt afgerond, wordt die afgehouden van het bod.ConclusieParticuliere aandeelhouders hebben er weinig bij te verliezen om hun aandelen bij te houden. Het aandeel noteert enkele procenten boven het bod, maar een prijs van 22 euro is het minimum dat het moederbedrijf garandeert zonder dat er sprake is van een aanvaardingsdrempel. In het beste geval doen de Fransen een hoger bod, maar op de waarde die Polygon aangeeft, hoeft u niet te hopen. Advies: houden/afwachtenRisico: laagRating: 2AKoers: 23,05 euroTicker: OBEL BBISIN-code: BE0003735496Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 1,4 miljard euroK/w 2020: 25,5Verwachte k/w 2021: 19Koersverschil 12 maanden: +16%Koersverschil sinds jaarbegin: +5,5%Dividendrendement: 2,2%