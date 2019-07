Tencent lijkt klaar om de komende jaren nog dominanter te worden. Normaal kunnen beleggers het aandeel vanaf september indirect kopen via het Zuid-Afrikaanse Naspers op Euronext Amsterdam.

Het Chinese technobedrijf Tencent Holdings is bekend als internetonderneming, maar het begon in 1998 als softwarebedrijf. Al snel zag het in dat mobiel internet een gigantisch potentieel had. Al in 2003 diversifieerde het richting onlinegaming en in 2005 richting sociale media en e-commerce. De belangrijkste lancering was die van de mobiele messaging app WeChat in 2011. Die is uitgegroeid tot het overheersende Chinese platform, waar klanten alles kunnen doen, van gamen, winkelen, producten kopen, artikels lezen, tv kijken, tickets reserveren, bellen en chatten tot betalen.

...