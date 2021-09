De voorbije jaren trokken de resultaten van Tessenderlo Picanol over de streep. Nu zijn de weefmachines de sterkhouder.

In 2014 begreep niemand het, maar CEO en referentieaandeelhouder Luc Tack heeft er een goede zaak aan gedaan om van Picanol de hoofdaandeelhouder van Tessenderlo Group te maken. De voorbije jaren trokken de resultaten van Tessenderlo Picanol over de streep, want de afdeling Machines & Technologie (het oude Picanol) ging door een dip. Nu nemen de weefmachines de groep weer op sleeptouw.Na een omzetherstel van 16 procent in de tweede helft van 2020 (van 215,6 naar 250,7 miljoen euro) zien we nu een fraaie klim van 66 procent over de eerste zes maanden van 2021 (van 200,6 naar 333,3 miljoen euro). Dat heeft een spectaculair effect op de aangepaste bedrijfskasstroom (ebitda), die van 13,5 naar 51,3 miljoen euro springt (+281%). De aangepaste bedrijfswinst (ebit) boomt met 482 procent, van 7,8 naar 45,1 miljoen euro. De lancering van de TeryPlus-i, de meest veelzijdige luchtweefmachine voor badstof, zorgde voor extra bestellingen. De omzet van Tessenderlo Group, gespreid over de divisies Agro, Bio-valorisatie, Industriële oplossingen en de elektriciteitscentrale T-Power, steeg gematigder dan in de eerste helft van 2021. De Agro-divisie (meststoffen uit de afvalstromen van raffinaderijen) zag een omzettoename van 3 procent, van 362,2 naar 373,5 miljoen euro. Het blijft wel de belangrijkste afdeling voor de omzet en de ebitda, die 75,2 miljoen euro bedroeg. De spectaculairste ommekeer kwam van de afdeling Bio-Valorisatie (verwerking van slachtafval en gelatine). In de eerste jaarhelft ging de omzet nog 3 procent hoger (van 287,6 naar 297,4 miljoen euro), maar de aangepaste ebitda moest 8 procent achteruit (van 45,3 naar 41,8 miljoen euro) na de sprong van 45 procent vorig jaar.De divisie Industriële oplossingen (plastic pijpsystemen en waterbehandeling) had een sterke eerste jaarhelft met een omzettoename van 26 procent (van 250,6 naar 314,9 miljoen euro) en een sprong van de aangepaste ebitda met 70 procent (van 24,8 naar 42,1 miljoen euro). De gascentrale T-Power leverde een stabiele omzet van 35,2 miljoen euro (+2%), maar wel een 7 procent lagere aangepaste ebitda van 25,6 miljoen euro. Opgeteld geeft dat een omzetstijging van 19 procent tot 1,354 miljard euro, een toename van de aangepaste ebitda met 21 procent (van 195,5 naar 236 miljoen euro) en een groepswinst van 75,4 miljoen euro (4,26 euro per aandeel). De kaspositie bedroeg 319,2 miljoen euro, minder dan de 345,9 miljoen euro eind vorig jaar. Er werden Tessenderlo-aandelen bijgekocht en er was de investering van 45,4 miljoen euro in een minderheidsbelang (10%) in de Zwitserse Rieter Group, 's werelds grootste leverancier van systemen voor het spinnen van korte stapelvezels. Bij Rieter zijn Luc Tack en Stefaan Haspeslagh uit de raad van bestuur verwijderd, omdat ze hun positie zouden hebben misbruikt om in concurrentie te treden met Rieter bij de overname van drie bedrijven van de noodlijdende Saurer-groep. Het Picanol-topduo ontkent dat. We behouden onze positie in Picanol (koopwaardig, rating 1B). Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1BKoers: 73,20 euroTicker: PIC BBISIN-code: BE0003807246Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 1,31 miljard euroK/w 2020: 25Verwachte k/w 2021: 17Koersverschil 12 maanden: +37%Koersverschil sinds jaarbegin: +21%Dividendrendement: -