Picanol heeft een goede zaak gedaan door de hoofdaandeelhouder van Tessenderlo Group te worden.

Midden 2020 maakte topman en referentieaandeelhouder Luc Tack van Picanol de hoofdaandeelhouder van Tessenderlo Group, om de Picanol-groep minder afhankelijk te maken van de economische cyclus. Dat is een goede zet geweest. Zonder Tessenderlo hadden de cijfers over de eerste helft van 2020 er voor Picanol niet fraai uitgezien. In de tweede jaarhelft zette de afdeling Machines & Technologie (het oude Picanol) wel een mooi omzetherstel neer. Dat zet dit jaar door.

...

Midden 2020 maakte topman en referentieaandeelhouder Luc Tack van Picanol de hoofdaandeelhouder van Tessenderlo Group, om de Picanol-groep minder afhankelijk te maken van de economische cyclus. Dat is een goede zet geweest. Zonder Tessenderlo hadden de cijfers over de eerste helft van 2020 er voor Picanol niet fraai uitgezien. In de tweede jaarhelft zette de afdeling Machines & Technologie (het oude Picanol) wel een mooi omzetherstel neer. Dat zet dit jaar door. In de eerste helft van 2020 zakte de omzet in de weefmachinedivisie met 24 procent. In de tweede jaarhelft was er tegenover dezelfde periode in 2019 een herstel met 16 procent, van 215,6 naar 250,7 miljoen euro. Zo bleef de schade over het volledige boekjaar beperkt tot een achteruitgang van 6 procent, van 478,4 naar 451,3 miljoen euro. Dankzij een betere kostenbeheersing ging de gecorrigeerde bedrijfskasstroom (ebitda) er toch met 6 procent op vooruit: van 44,4 naar 47,1 miljoen euro. Er was ook hier een gigantisch verschil tussen de jaarhelften. In de eerste was er een daling met 52 procent, van 28,3 naar 13,5 miljoen euro. In de tweede volgde een vooruitgang met 109 procent, van 16,1 naar 33,6 miljoen euro. De aangepaste bedrijfswinst (ebit) steeg zelfs met 66 procent, van 22,8 naar 33,1 miljoen euro. De afdeling blijft investeren om haar positie als wereldleider te handhaven. In september lanceerde ze de nieuwe TeryPlus-i, de meest veelzijdige luchtweefmachine voor badstof op de markt. De bestellingen lopen vlot binnen. Tessenderlo Group zag de omzet stijgen in de eerste helft van 2020, maar in de tweede helft was er een stagnatie. De groep telt vier divisies: Agro, Bio-valorisatie, Industriële oplossingen en de elektriciteitscentrale T-Power.De Agro-divisie bestaat in hoofdzaak uit Tessenderlo Kerley,dat gespecialiseerde meststoffen haalt uit de afvalstromen van raffinaderijen. In de tweede jaarhelft zakte de omzet er met 12 procent, van 250,1 naar 220,7 miljoen euro. Over het hele jaar was dat 3 procent, van 602,8 naar 582,9 miljoen euro. Agro blijft wel nipt de belangrijkste afdeling in omzet, en zeker in haar bijdrage tot de ebitda. Vorig jaar was dat 125,6 miljoen euro, in reële termen 6 procent meer dan in 2019. Tessenderlo Kerley zal een nieuwe fabriek voor vloeibare meststoffen bouwen in het Nederlandse Geleen en bekijkt ook de mogelijkheden in Oost-Europa. De spectaculairste ommekeer tegenover 2019 kwam vorig jaar van de afdeling Bio-Valorisatie, actief in de verwerking van slachtafval en gelatine. Dankzij gunstige marktomstandigheden, vernieuwde fabrieken, een focus op producten met een hogere toegevoegde waarde en meer betrouwbare klanten groeide de omzet in 2020 met 6 procent, van 543,1 naar 575,7 miljoen euro. De aangepaste ebitda sprong 45 procent hoger, van 49,6 naar 81,9 miljoen euro. Er komt een aparte unit, Violleau, die zal focussen op het groeisegment van de organische, biologische meststoffen. De divisie Industriële oplossingen (plastic pijpsystemen en waterbehandeling) kende ook een goed jaar. Een beperkte omzettoename (+2%) gaf een 28 procent hogere aangepaste ebitda, die steeg van 38,0 naar 53,0 miljoen euro. De gascentrale T-Powerleverde een iets lagere omzet van 34,9 miljoen euro af, maar door efficiëntieverbeteringen klom de aangepaste ebitda wel 6 procent hoger, naar 54,1 miljoen euro. Opgeteld geeft dat voor Tessenderlo Group een 1 procent lagere omzet van 2,19 miljard euro, maar wel een toename van de aangepaste ebitda met 16 procent, van 279,9 naar 361,7 miljoen euro. Er was 55,4 miljoen euro winst, of 3,1 euro per aandeel. De kaspositie steeg naar 345,9 miljoen euro. Er werden volop Tessenderlo-aandelen bijgekocht. Onlangs kwam ook de aankondiging dat Picanol 45,4 miljoen euro investeert in een minderheidsbelang van 10 procent in de Zwitserse Rieter Group,'s werelds grootste leverancier van systemen voor het spinnen van korte stapelvezels. Picanol keert geen dividend uit. Op basis van het herstel in de weefmachinebusiness en een eerder stabiel eerste halfjaar voor Tessenderlo Group zouden we een investering in Picanol (koopwaardig; rating 1B) verkiezen boven een investering in Tessenderlo Group. Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1BKoers: 77,00 euroTicker: PIC BBISIN-code: BE0003807246Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 1,36 miljard euroK/w 2020: 25Verwachte k/w 2021: 23Koersverschil 12 maanden: +58%Koersverschil sinds jaarbegin: +26%Dividendrendement: -