De Belgische chemietrots kon niet bekoren met de jaarcijfers 2019 en de perspectieven voor het lopende boekjaar. De koers heeft het dan ook moeilijk zelfs maar in de buurt te komen van de prestatie van bijvoorbeeld de Bel-20-index.

Dat is eigenlijk al vijf jaar zo. De return (koersprestatie + dividenden) van het Solvay-aandeel bleef tientallen procent achter op de Bel-20. In vijf jaar leverde een belegging in het Solvay-aandeel een verlies van 18 procent op, tegenover 19 procent winst voor de Bel-20. Nochtans is Solvay een voorbeeldige dividendbetaler. Sinds de jaren tachtig is er geen dividendverlaging meer geweest. Het achterblijven ligt dus aan een weinig performante koersprestatie in het recente verleden (-31% op 5 jaar). De groep heeft vorig jaar haar indeling aangepast, maar er blijven drie grote eenheden: Advanced Materials (hoogwaardige polymeren en composiettechnologieën voor onder meer de auto- en luchtvaartsector; 44% van de groepsomzet 2019), Advanced Formulations (onder meer Novecare, gespecialiseerd in formuleringen die de eigenschappen van vloeistoffen wijzigen; 28%) en Performance Chemicals (het 'oude' Solvay met chemische tussenproducten, waaronder natrium(bi)carbonaat en waterstofperoxide; 28%). De chemiereus haalt zowat een kwart van zijn omzet uit de auto- en de luchtvaarsector en dat weegt op de koers. De omzet bleef vorig jaar stabiel ten opzichte van 2018 (10,24 versus 10,26 miljard euro). Er was wel een organische terugval met 2,2 procent (volumes -3,9%; prijzen +1,7%). De jaaromzet van Advanced Materials steeg met 2,9 procent, waarvan 0,3 procent organisch. Het lelijke eendje was Advances Materials met -6,9 procent omzet (organisch zelfs -10% door moeilijke marktomstandigheden in de schalieolie- en gassector en de mijnbouw). Veel beter was de prestatie van Performance Chemicals met 2,5 procent omzettoename (+2,2% organisch). Ook de rendabiliteit bleef vorig jaar status-quo. De bedrijfskasstroom (ebitda) bleef ongewijzigd op 2,32 miljard euro (2,33 miljard in 2018), maar daalde wel 2,8 procent op organische basis. Hier bestaan grotere verschillen tussen de divisies met -9,3 procent organisch in Advanced Materials en -12 procent organisch in Advanced Formulations versus +10 procent organisch in Performance Chemicals. De onderliggende winst per aandeel zakte van 8,42 euro voor 2018 naar 8,02 euro vorig jaar (-4,7%). Het voorgestelde brutodividend bedraagt 3,75 euro per aandeel (slotdividend 2,25 euro) of hetzelfde als voor boekjaar 2018. Begin maart 2019 nam Ilham Kadri de fakkel over van Jean-Pierre Clamadieu als CEO van Solvay. Ze kwam vorig najaar met een strategie-update met nieuwe doelstellingen voor de middellange termijn. Zo wil de multinational tegen 2024 300 tot 350 miljoen euro besparen en de kasstroom over vijf jaar met 500 miljoen euro doen aandikken. Belangwekkende herschikkingen in de portefeuille zijn niet aangekondigd. Daar hadden sommige analisten wel op gerekend. De prognose voor 2020 klinkt voorzichtig, mede door de uitbraak van het coronavirus. Die zou in het eerste kwartaal een negatieve impact van 25 miljoen euro hebben. Dat levert een verwachting van licht dalende (0 tot -3%) onderliggende ebitda voor 2020.ConclusieDe waardering is aan de lage kant tegen 12,5 keer de verwachte winst voor dit jaar en een verhouding ondernemingswaarde (ev) tegenover de bedrijfskasstroom (ebitda) in de buurt van 7 en tegen 0,9 keer de boekwaarde. Dat leidt tot een adviesverhoging. Dat duwen het aandeel evenwel niet meteen richting de voorbeeldportefeuille. Naast de prognose 2020 herhalen we onze teleurstelling dat de nieuwe CEO, Ilham Kadri, de transformatie richting hogere toegevoegde waarde niet een versnelling hoger schakelde. Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1BKoers: 80,28 euroTicker: SOLB BBISIN-code: BE0003470755Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 8,50 miljard euroK/w 2019: 11Verwachte k/w 2020: 12,5Koersverschil 12 maanden: -17%Koersverschil sinds jaarbegin: -22%Dividendrendement: 4,7%