Basic-Fit kon niet helemaal overtuigen met zijn halfjaarrapport en verlaagde de outlook voor het volledige boekjaar.

De omzet van de fitnessgroep bedroeg in de eerste jaarhelft 354,6 miljoen euro. Een vergelijking met het cijfer in dezelfde periode een jaar eerder (53 miljoen) is weinig relevant, omdat toen veel clubs verplicht de deuren dicht moesten houden. De onderliggende bedrijfskasstroom (ebitda) kwam uit op 60,2 miljoen euro, tegenover een verlies van 12,5 miljoen een jaar eerder. Netto dook Basic-Fit 28 miljoen euro in het rood, maar juni was wel de eerste winstgevende maand sinds de start van de pandemie. Er kwamen in de eerste jaarhelft 107 nieuwe clubs bij, wat het totaal eind juni op 1.122 bracht. Groei was er in Frankrijk (80 nieuwe clubs) en Spanje (11). Duitsland komt vanaf het vierde kwartaal aan de beurt. Het aantal leden steeg naar 2,92 miljoen, of 700.000 meer dan begin dit jaar. Basic-Fit streeft tegen eind dit jaar naar 3,5 miljoen leden. De omzetprognose voor het volledige boekjaar blijft gehandhaafd op 800 tot 850 miljoen euro. De outlook voor de ebitda werd wel verlaagd van 240 naar ongeveer 225 miljoen euro. Basic-Fit wil de uitgaven voor marketing optrekken van 4 à 5 procent naar 6 procent van de omzet.Basic-Fit wil meer inzetten op het aanbieden van het duurdere premiumabonnement dat onder gezinsleden gedeeld kan worden en 29,99 euro per maand kost tegenover 19,99 euro voor een basisabonnement. In juni maakte 35 procent van de nieuwe leden gebruik van die formule. Van het totale ledenbestand is intussen 26 procent premiumlid. De ruimte om de prijzen te verhogen is hoe dan ook erg beperkt, want het klantenverloop is in deze sector traditioneel hoog. Tegelijk stijgen de kosten voor huur, energie en de bouw van nieuwe clubs terwijl de meeste steunmaatregelen zijn weggevallen.ConclusieBasic-Fit had na de eerste jaarhelft 181 miljoen aan liquiditeiten ter beschikking tegenover nog 361 miljoen euro eind december. De nettoschuld zonder leaseverplichtingen klom eind juni naar 690 miljoen tegenover 548 miljoen zes maanden eerder. We verlagen de verwachting voor de onderliggende nettowinst van 0,61 naar 0,46 euro per aandeel. Het advies blijft 'houden'. Deze analyse is verschenen in Beleggers Belangen.