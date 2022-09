Het Franse biotechbedrijf Inventiva kondigde bij de halfjaarrapportering een licentiedeal aan met het Chinese Sino Biopharm voor de ontwikkeling en de commercialisatie van zijn kroonjuweel lanifibranor in Groot-China.

Lanifibranor is een pan-PPAR-remmer die in 2020 sterke fase IIb-resultaten afleverde bij patiënten met niet-alcoholische steatose hepatitis (leverontsteking) of NASH.

...

Lanifibranor is een pan-PPAR-remmer die in 2020 sterke fase IIb-resultaten afleverde bij patiënten met niet-alcoholische steatose hepatitis (leverontsteking) of NASH. De deal is belangrijk. Ten eerste omwille van de externe erkenning van het werkingsmechanisme van lanifibranor. Sino Biopharm is het grootste Chinese farmabedrijf en is er de marktleider in de behandeling van leverziekten. Ten tweede brengt de deal cash op om de lopende fase III-studie mee te bekostigen: 12 miljoen dollar onmiddellijk, met op de korte termijn uitzicht op bijkomend 5 miljoen. De betalingen voor klinische, regulatoire en commerciële mijlpalen kunnen oplopen tot 290 miljoen dollar. Daarnaast is in royalty's voorzien op de nettoverkoop van 8 à 15 procent. Inventiva heeft nog 150 à 200 miljoen euro nodig om het eerste deel van de fase III-studie uit te voeren. De patiëntenrekrutering loopt minder snel dan verwacht, deels door het wegvallen van voorziene centra in Oekraïne en Rusland. De volledige rekrutering is opgeschoven naar de tweede helft van 2023 en de eerste resultaten naar de tweede helft van 2025.Inventiva haalde in juni 9,3 miljoen euro op met het ATM-aandelenuitgifteprogramma (tegen 7,75 dollar per aandeel; nog 58,4 miljoen uitstaand) en 5,3 miljoen met leningen onder staatsgarantie. Daarbovenop verzekerde het een financiering van 50 miljoen euro in twee tranches bij de Europese investeringsbank. Door de kasinstroom van de deal met Sino Biopharm kan de eerste schijf van 25 miljoen euro worden vrijgemaakt en is er voldoende cash tot het vierde kwartaal van 2023.Dat goede resultaten in NASH worden beloond bewezen recente goede fase IIb-resultaten van het Amerikaanse biotechbedrijf Akero Therapeutics met efruxifermin. Het aandeel verdubbelde ruimschoots. Hoewel Akero twee jaar achterligt op Inventiva, heeft het zonder andere vergevorderde molecule in ontwikkeling een beurskapitalisatie van 1,2 miljard dollar, tegenover 170 miljoen voor Inventiva. Intussen startte een fase IIa-combinatiestudie op van lanifibranor met de SGLT2-remmer empaglifozine, een goedgekeurd medicijn ter behandeling van type 2 diabetes, bij patiënten met NASH en type 2 diabetes. De resultaten volgen in de tweede helft van 2023. De resultaten van de fase II-studie met lanifibranor bij patiënten met type 2 diabetes en niet-alcoholische leververvetting (NAFLD, de voorloper in het ziekteproces van NASH) worden in het eerste kwartaal van 2023 verwacht. We kijken ook uit naar de resultaten van de fase IIb-studie van partner AbbVie met ceridogant in psoriasis in de eerste helft van 2023. De mijlpaalbetalingen zijn beperkt, maar ceridogant kan uitgroeien tot een blockbuster (ruim 1 miljard dollar jaarlijkse omzet), en via royalty's op termijn alsnog heel waardevol worden. Inventiva kreeg van het Amerikaanse geneesmiddelenagentschap (FDA) bevestiging dat één geslaagde fase II/II-studie met odiparcil, een kandidaat-geneesmiddel in fase II voor vijf vormen van de erfelijke stofwisselingsziekte mucopolysaccharidosis (MPS), voldoende is voor een goedkeuringsaanvraag. Dat vergroot de kansen om een partner voor dit middel te vinden. ConclusieDe Chinese licentiedeal is een belangrijke opsteker. Ondanks de slechte marktomstandigheden en de lage beurskoers vindt Inventiva gestaag financiering voor de ontwikkeling van zijn kroonjuweel lanifibranor. We blijven het aandeel aanhouden omwille van het enorme potentieel in NASH. Uiteraard is het risico bovengemiddeld, en is geduld nodig. Advies: koopwaardigRisico: hoogRating: 1C Koers: 4 euroTicker: IVA FPISIN-code: FR0013233012 Markt: Euronext ParijsBeurskapitalisatie: 168,5 miljoen euroK/w 2021: -Verwachte k/w 2022: -Koersverschil 12 maanden: -67%Koersverschil sinds jaarbegin: -66%Dividendrendement: -