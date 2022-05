De gvv biedt de aandeelhouder een keuzedividend aan.

Sinds de uitbraak van de covid-19-pandemie waren winkel- en kantoorvastgoed de kneusjes bij de gereglementeerde vastgoedvennootschappen of gvv's op Euronext Brussel. Het voorbije jaar zien we her en der een koersherstel. Ook het aandeel van Wereldhave Belgium maakt een fraaie beurt, met een return (koerswinst + dividend) van ruim 30 procent op jaarbasis en een koersstijging van bijna 10 procent sinds het jaarbegin. We zijn wel nog heel ver verwijderd van de hoogste koers ooit van zo'n 120 euro en van het koersniveau van ongeveer 90 euro net voor de coronacrisis.

...

Sinds de uitbraak van de covid-19-pandemie waren winkel- en kantoorvastgoed de kneusjes bij de gereglementeerde vastgoedvennootschappen of gvv's op Euronext Brussel. Het voorbije jaar zien we her en der een koersherstel. Ook het aandeel van Wereldhave Belgium maakt een fraaie beurt, met een return (koerswinst + dividend) van ruim 30 procent op jaarbasis en een koersstijging van bijna 10 procent sinds het jaarbegin. We zijn wel nog heel ver verwijderd van de hoogste koers ooit van zo'n 120 euro en van het koersniveau van ongeveer 90 euro net voor de coronacrisis. De update over het eerste kwartaal vertoont sporen van optimisme. De gvv is actief in de verhuur van winkelvastgoed (90%) en kantoren (10%). Die twee segmenten hebben het ergst geleden onder de coronacrisis. Het moederbedrijf Wereldhave heeft ongeveer twee derde van de aandelen in het bezit. Wereldhave Belgium heeft twee kantoorgebouwen, in Vilvoorde en Berchem, die rond de eeuwwisseling gebouwd of gerenoveerd zijn. Veel belangrijker voor Wereldhave Belgium is het winkelvastgoed in de vorm van shoppingcentra. In de eerste drie maanden van het jaar bedroegen de huuropbrengsten 13,681 miljoen euro. Dat is 1,22 miljoen of afgerond 10 procent meer dan de 12,46 miljoen euro in het eerste kwartaal van vorig jaar. In 2021 was er in het eerste kwartaal nog een zachte lockdown met een normalisering in de loop van het tweede halfjaar. We zagen een herstel van de bezoekersaantallen in de vijf shoppingcentra van 17,3 procent. De bezettingsgraad bedroeg eind maart 91,8 procent. Dat is minder dan de 93,9 procent eind vorig jaar, maar wel lichtjes boven de 91,4 procent van het eerste kwartaal van vorig jaar. De portefeuille winkelvastgoed zag de bezettingsgraad oplopen tot 96,1 procent tegenover 95,1 procent een jaar geleden. Dat is wel een achteruitgang tegenover de 97,2 procent van eind 2021. De bezettingsgraad van de kantoren ging erop achteruit: 68,8 procent op 31 maart tegenover 70,8 procent eind maart 2021 en 76 procent eind 2021. Dat leverde een vergelijkbare nettowinst per aandeel uit kernactiviteiten op van 1,17 euro, in lijn met het cijfer van 1,20 euro per aandeel voor het eerste kwartaal van 2021. De reële waarde van de vastgoedportefeuille herstelde ten opzichte van eind 2021 van 926,0 naar 929,5 miljoen euro eind maart. Daarmee stijgen we steeds verder boven het cijfer van eind 2020 van 908,6 miljoen euro.Er is voor het eerst sinds 2018 een hoger brutodividend van 4,10 euro per aandeel (2,87 euro netto) tegenover 4 euro voor het boekjaar 2020. De aandeelhouders kunnen ook kiezen voor een uitbetaling in aandelen: negentien coupons voor één nieuw aandeel. Tegen de huidige beurskoers komt het dividend nog overeen met een nettorendement van 5,3 procent. De schuldgraad van Wereldhave Belgium blijft met 27,3 procent eind maart (28,2% eind 2021 en 30,0% eind 2020) erg laag. De intrinsieke waarde bedroeg op 31 maart 78,93 euro per aandeel, een stijging tegenover de 77,19 euro eind vorig jaar en de 74,15 euro van midden 2021.ConclusieWe zijn ruim een jaar geleden van start gegaan met de opvolging van het aandeel Wereldhave Belgium. We dachten dat de markt overreageerde op de covid-19-pandemie en de opkomst van de e-commerce. De jaarcijfers 2021 en de update van het eerste kwartaal van 2022, met een verhoging van de winstverwachting van 4,7 à 4,8 euro naar 4,8 à 4,9 euro winst per aandeel, bevestigen dat. Tegen 0,7 keer de intrinsieke waarde en een nettodividendrendement van ruim 5 procent vinden we het aandeel nog altijd laag gewaardeerd. Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1BKoers: 54,50 euroTicker: WEHB BBISIN-code: BE0003724383Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 473,7 miljoen euroK/w 2021: 12Verwachte k/w 2022: 10,5Koersverschil 12 maanden: +32%Koersverschil sinds jaarbegin: +10%Dividendrendement: 7,6%