Na de meevallende jaarcijfers trekt Wereldhave Belgium het herstel door in de eerste jaarhelft. Het aandeel biedt een nettodividendrendement van bijna 6 procent.

Sinds de uitbraak van de coronapandemie waren de specialisten in winkel- en kantorenvastgoed de kneusjes onder de gereglementeerde vastgoedvennootschappen (gvv's) op Euronext Brussel. Maar het voorbije jaar zien we toch een duidelijk herstel. Ook de koers van Wereldhave Belgium steeg weer na de pandoering in 2020. Maar de stijging van de langetermijnrente deed de forse winst van ruim 30 procent van Nieuwjaar tot begin april wegsmelten. Die stijging tot net boven 60 euro was eigenlijk nog altijd maar de helft van de topkoers rond 120 euro en een derde onder de 90 euro van net vóór de coronacrisis. Maar na de meevallende jaarcijfers wordt het herstel ook in de eerste helft van 2022 doorgetrokken.Wereldhave Belgium verhuurt winkelvastgoed (afgerond 90%) en kantoren (10%), de twee segmenten die het ergst hebben geleden onder de coronacrisis. Moederbedrijf Wereldhave bezit ongeveer twee derde van de aandelen. De bezettingsgraad van de twee kantoorgebouwen, in Vilvoorde en Berchem, vertoonde veel beterschap in de eerste jaarhelft. Maar het belangrijkste voor Wereldhave Belgium blijft het winkelvastgoed, met vooral vijf shoppingcentra. In de eerste zes maanden van het jaar bedroeg de huuropbrengst 28,168 miljoen euro. Dat is 3,3 miljoen of 13,3 procent meer dan de 24,863 miljoen euro in dezelfde periode vorig jaar. De bezoekersaantallen van de shoppingcentra herstelden met gemiddeld 21,5 procent op jaarbasis. De bezettingsgraad bedroeg eind juni 93,9 procent, evenveel als eind vorig jaar. Die van het winkelvastgoed liep op tot 97 procent halfweg het jaar, tegenover 96,1 procent eind maart. Er is wel een lichte achteruitgang tegenover de 97,2 procent van eind 2021. De bezettingsgraad van de kantoren ging fors vooruit in het tweede kwartaal: van 68,8 procent eind maart naar 77,2 procent eind juni, een stijging tegenover de 76 procent van eind 2021. Dat leverde een vergelijkbare nettowinst per aandeel uit kernactiviteiten van 2,36 euro op. Dat is 8,3 procent meer dan de 2,18 euro voor de eerste zes maanden van 2021. De reële waarde van de vastgoedportefeuille op 30 juni herstelde verder tegenover eind 2021, van 926,0 naar 939,0 miljoen euro (+1,3%). Daarmee stijgen we steeds verder boven de 908,6 miljoen euro van eind 2020. Voor het eerst sinds 2018 betaalde Wereldhave Belgium voor het boekjaar 2021 een hoger brutodividend van 4,10 euro per aandeel (2,87 euro netto), tegenover 4 euro voor 2020. De aandeelhouders konden ook kiezen voor een uitbetaling in aandelen: 19 coupons voor één nieuw aandeel. Voor het lopende boekjaar mikken we op 4,15 euro bruto, wat op basis van de beurskoers overeenkomt met een nettorendement van bijna 6 procent. Belangrijk is dat de schuldgraad van Wereldhave Belgium met 29,3 procent eind juni erg laag is (28,2% eind 2021 en 30% eind 2020). Het kan dus wel tegen een stootje en heeft de capaciteit om stevige dividenden te betalen. De intrinsieke waarde (nav) bedroeg op 30 juni 76,43 euro per aandeel, tegenover 77,19 euro per aandeel eind vorig jaar. Maar komt enkel door het gestegen aantal aandelen na de uitkering van het keuzedividend. Midden 2021 bedroeg de nav 74,15 euro per aandeel. We zijn anderhalf jaar geleden gestart met de opvolging van het aandeel vanuit de veronderstelling dat de markt overreageerde op de coronapandemie en de opkomst van de e-commerce. De halfjaarcijfers bevestigen dat. Tegen 0,65 keer de intrinsieke waarde en een verwacht nettodividendrendement bijna 6 procent vinden we het aandeel nog te laag gewaardeerd. Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1BKoers: 49,50 euroTicker: WEHB BBISIN-code: BE0003724383Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 438,6 miljoen euroK/w 2021: 11Verwachte k/w 2022: 10Koersverschil 12 maanden: +1%Koersverschil sinds jaarbegin: -3%Dividendrendement: 8,5%