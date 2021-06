Nu de schulden volledig zijn afgebouwd, staat niets een omzet- en winstgroei bij WPM in de weg. De pijplijn is aardig gevuld met nieuwe projecten.

Het streamingbedrijf Wheaton Precious Metals (WPM) heeft de voorbije jaren gediversifieerd richting goud. De komende kwartalen zal de slinger weer wat meer richting zilver bewegen. Van 2021 tot 2025 bedraagt de verwachte omzetmix 51 procent goud, 41 procent zilver, 5 procent palladium en 3 procent kobalt. WPM beschikt over afnameovereenkomsten bij 24 operationele projecten en heeft participaties in 8 ontwikkelingsprojecten.In het eerste kwartaal lag de gecombineerde output op 190,4 miljoen troy ounce goudequivalent, 2 procent minder dan in dezelfde periode een jaar eerder. Dat cijfer was samengesteld uit 77.700 troy ounce goud en 6,7 miljoen troy ounce zilver. De Voisey Bay-stream werd in het eerste kwartaal operationeel waardoor er voor het eerst ook een bijdrage was van kobalt (1,16 miljoen pond).Salobo (Vale) had een tegenvallend kwartaal met een productiedaling van 25 procent op jaarbasis. Er is beterschap op komst wanneer de nieuwe verwerkingsinstallatie operationeel wordt in de tweede helft van volgend jaar. Bij Peñasquito daalde de output van 2,66 naar 2,2 miljoen troy ounce door lagere grades. Ook Sudbury, San Dimas en Constancia zagen de productie afnemen. Antamina (Teck) deed het wel goed, net als Yauliyacu (Glencore). Ondanks de lagere output kan WPM op een recordkwartaal terugblikken. Dat komt omdat er nagenoeg evenveel werd verkocht als vorig jaar (175,4 miljoen troy ounce goudequivalent) en door de hogere prijzen. WPM had na het eerste kwartaal nog 136.000 troy ounce goudequivalent in voorraad. De omzet van 324 miljoen dollar lag 27 procent hoger dan een jaar eerder. De gemiddelde verkoopprijs voor goud steeg met 13 procent naar 1798 dollar. De ontvangen zilverprijs nam met 53 procent toe naar 26,12 dollar per troy ounce. De operationele kasstroom steeg met bijna een derde naar 232,2 miljoen dollar. Door lagere rentelasten bleef er netto 161,1 miljoen dollar over of 54 procent meer dan een jaar eerder. In april werd een overeenkomst afgesloten met Capstone Mining voor de Santo Domingo-mijn in Chili. WPM ontvangt in ruil voor 290 miljoen dollar 100 procent van de goudproductie van de mijn tot de grens van 285.000 troy ounce is bereikt. Daarna valt het aandeel terug op twee derden. Dit jaar start de bouw van de mijn die in 2024 operationeel moet zijn. De prognoses voor het boekjaar 2021 werden bevestigd. WPM mikt op een output van 720.000 tot 780.000 troy ounce goudequivalent tegenover 673.000 troy ounce vorig jaar. Dat impliceert een groei met 11 procent op jaarbasis. Voor de periode 2021 tot 2025 wordt gemiddeld op 810.000 troy ounce gerekend. WPM heeft in het eerste kwartaal alle uitstaande schulden terugbetaald en had eind maart een nettocashpositie van 191,2 miljoen dollar. In het eerst kwartaal bedroeg de vrije kasstroom 76,8 miljoen dollar, wat het totaal over de meest recente vier kwartalen op 663,6 miljoen dollar brengt. De beschikbare liquiditeit bedraagt meer dan 2 miljard dollar. Het kwartaaldividend werd vorige maand uitbetaald. WPM keert 30 procent van de gemiddelde operationele kasstroom van de vorige vier kwartalen uit. De uitkering lag met 14 dollarcent per aandeel 40 procent hoger dan een jaar eerder.ConclusieNu de schulden volledig zijn afgebouwd, staat niets een omzet- en winstgroei bij WPM in de weg. De pijplijn is aardig gevuld met nieuwe projecten waardoor de groep een vrij goed beeld heeft van de productie in de komende jaren. Hoewel de koers de voorbije maanden is opgelopen, handhaven we het koopadvies met het oog op stijgende metalenprijzen en winstmarges. Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1BKoers: 46,91 dollarMarkt: New York Stock ExchangeTicker: WPM USISIN-code: CA8283361076Beurskapitalisatie: 21,1 miljard dollarK/w 2020: 42Verwachte k/w 2021: 30Koersverschil 12 maanden: +23%Koersverschil sinds jaarbegin: +12%Dividendrendement: 1,2%