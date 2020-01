Dankzij de hogere prijzen voor edelmetalen kon WPM zijn schulden al grotendeels afbouwen.

De edelmetalen hebben in 2019 een goede prestatie neergezet. Goud en zilver klommen respectievelijk 19 en 16 procent hoger. Palladium bereikte zelfs een recordkoers. Wheaton Precious Metals (WPM) profiteerde van hogere edelmetaalprijzen. Daardoor ging het de goede richting uit met zowel de omzet, de winst als de kasstromen. WPM hanteert het streaming-bedrijfsmodel, wat wil zeggen dat het in ruil voor een kapitaalinjectie gedurende een bepaalde periode recht krijgt op een percentage van de toekomstige edelmetaalproductie van een mijn tegen een vooraf vastgestelde prijs. WPM heeft negentien afnameovereenkomsten met mijngroepen in Noord- en Zuid-Amerika en Europa. Daarnaast financiert de groep negen ontwikkelingsprojecten, die nog geen output opleveren.In 2018 investeerde WPM 900 miljoen dollar in nieuwe afnameovereenkomsten en plukt daar nu de vruchten van. De Antamina-kopermijn van Glencore levert zilver op als bijproduct, net als Peñasquito van Goldcorp. WPM ontvangt ook het goud dat bij de Salobo-kopermijn van Vale wordt geproduceerd. Het bedrijf neemt een kwart van de goudproductie van San Dimas af en heeft een participatie van 10 procent in de portefeuillewaarde First Majestic, de eigenaar van de mijn. Ook de afsluiting van een nieuwe streamingovereenkomst met Sibanye Stillwater was een belangrijk wapenfeit. WPM ontvangt de komende jaren zowel goud als palladium van de Stillwater- en de East Boulder-mijn. Toen de overeenkomst in de zomer van 2018 werd afgesloten, kostte een troy ounce palladium 940 dollar. Nu is dat meer dan 2000 dollar. De diversificatie naar kobalt is nog geen succes. Door een overeenkomst met Vale ontvangt WPM 42,4 procent van de kobaltproductie van de Voisey Bay-nikkelmijn vanaf 2021. Hoewel de stream dus nog niet operationeel is, moest WPM door de gekelderde kobaltprijs al een flinke waardevermindering slikken op het contract. De gemiddelde verkoopprijs voor goud en zilver steeg in het derde kwartaal met respectievelijk 21 en 16 procent. Per saldo klom de groepsomzet in het derde kwartaal op jaarbasis met ruim een vijfde, naar 223,6 miljoen dollar. 62,3 procent daarvan kwam uit de verkoop van goud, 34,3 procent uit zilver en 3,4 procent uit palladium. De aangepaste nettowinst klom naar 72,7 miljoen dollar (+107%). Door sociale onrust bij Peñasquito (eigendom van Newmont Goldcorp) werd de productieprognose voor zilver verlaagd van 22,5 naar naar 21 miljoen troy ounce, tegenover 24 miljoen troy ounce in 2018. Peñasquito is intussen weer operationeel. Het betreft een erg voorzichtige schatting, want na drie kwartalen in 2019 bedroeg de zilveroutput al 16,5 miljoen troy ounce. 2019 wordt wel een recordjaar wat de productie van goud betreft. Hier steeg de productieverwachting van 385.000 naar 390.000 troy ounce, dankzij de goede prestatie van Salobo. Na drie kwartalen staat de teller op net geen 300.000 troy ounce. Door geplande uitbreidingen en nieuwe overeenkomsten mikt WPM voor 2019-2023 op een gemiddelde jaarlijkse output van 750.000 troy ounce goud-equivalent. De vrije kasstroom was in 2019 nog negatief door de hoge investeringen, maar na drie kwartalen in 2019 loopt deze op naar 475,9 miljoen dollar. Daardoor daalde de nettoschuld tussen juli en september met bijna 15 procent, naar 862 miljoen dollar. Het is de bedoeling die tegen eind 2021 volledig af te bouwen.ConclusieDe hoge schuldpositie was de achilleshiel van Wheaton Precious Metals, maar dankzij de hogere edelmetaalprijzen en de bijbehorende stijging van de kasstromen is die al flink afgebouwd. De kans is groot dat die trend de komende kwartalen doorzet, waardoor er meer financiële ademruimte komt voor bijkomende investeringen. Het aandeel blijft aantrekkelijk.Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1BKoers: 27,73 dollarMarkt: New York Stock ExchangeTicker: WPM USISIN-code: CA8283361076Beurskapitalisatie: 12,4 miljard dollarVerwachte k/w 2019: 59Verwachte k/w 2020: 32Koersverschil 12 maanden: +48%Koersverschil sinds jaarbegin: -6%Dividendrendement: 1,3%