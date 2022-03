De recente klim van de edelmetaalprijzen zal pas in de cijfers van het lopende kwartaal zichtbaar worden. Toch was ook 2021 al een uitstekend jaar voor Wheaton Precious Metals (WPM). De stijging van de gemiddelde verkoopprijs van goud bleef nog beperkt tot 1,8 procent, maar bij zilver kwam er 20,7 procent bij. Voor palladium, goed voor iets minder dan 4 procent van de omzet, was er een toename met 8,5 procent.

WPM had eind 2021 afnameovereenkomsten met 23 operationele mijnen en heeft 13 ontwikkelingsprojecten lopende. Vorig jaar werd voor het eerst ook kobalt aan de omzetmix toegevoegd, maar het aandeel is met minder dan 2 procent nog heel beperkt. WPM had na het derde kwartaal de productieprognoses aangescherpt van 735.000 tot 765.000 troy ounce goudequivalent. Het definitieve cijfer kwam uit op 753.000, of 5,7 procent meer dan een jaar eerder. Er was wel een groot verschil tussen de bijdrage van goud en zilver. De goudcomponent kwam met 342.500 troy ounce 6,5 procent lager uit dan een jaar eerder. Dat was nagenoeg volledig toe te schrijven aan de problemen bij de Salobo-kopermijn die door Vale wordt uitgebaat in Brazilië. In het kader van een streamingovereenkomst heeft WPM recht op 75 procent van de goudproductie van Salobo. Naast lagere grades lag de productie er vorig najaar geruime tijd stil door een brand van een transportband. De expansie van de mijn komt niet in gevaar, maar heeft wel vertraging opgelopen. Voor zilver was de situatie omgekeerd, met een productiestijging van 13,6 procent naar 26 miljoen troy ounce. Antamina, Peñasquito en Constancia leverden een hogere bijdrage terwijl met Marmato, Coozamin en Keno Hill nieuwe activa operationeel werden. Per saldo steeg de omzet op groepsniveau met net geen 10 procent naar 1,2 miljard dollar. De operationele productiekosten voor goud bedroegen vorig jaar 444 dollar per troy ounce, wat een marge van 74 procent opleverde. Voor zilver was dat zelfs 77 procent. De nettowinst klom met 18 procent op jaarbasis naar 592 miljoen dollar of 1,31 dollar per aandeel. Dat was ook te danken aan de terugname van een voorziening. WPM sloot sinds begin vorig jaar acht nieuwe streamingovereenkomsten af. De groei zal de komende jaren komen van projecten als Santo Domingo (Chili), Fenix (Chili), Blackwater (Canada), Marathon (Canada) en Back River (Canada). De productieprognose voor de komende vijf jaar werd opgetrokken van 810.000 naar 850.000 troy ounce. Binnen tien jaar mikt de groep zelfs op 910.000 troy ounce. Voor het lopende boekjaar stelt WPM een productie tussen 700.000 en 760.000 troy ounce voorop. WPM is schuldenvrij en had eind vorig jaar 226 miljoen dollar in kas. Er is ook een kredietfaciliteit van 2 miljard dollar die vorig jaar nog werd verlengd. WPM voorspelt voor de komende vijf jaar een gemiddelde operationele kasstroom van 1 miljard dollar. Dat is op basis van een goudprijs van 1.800 dollar en een zilverprijs van 24 dollar, allebei conservatieve schattingen.ConclusieDe prognose voor het lopende boekjaar is een lichte ontgoocheling, maar dat wordt ruim gecompenseerd door het optrekken van de verwachtingen voor de komende vijf tot tien jaar. Bovendien zullen de hogere metalenprijzen ondanks het gebrek aan productiegroei dit jaar toch voor groei zorgen. WPM heeft voldoende financiële middelen en hoge kasstromen om nieuwe streamingcontracten te blijven afsluiten. Dat maakt van WPM een goede keuze om op een verdere klim van de goud- en zilverprijs in te spelen.Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1BKoers: 46,89 dollarTicker: WPM USISIN-code: CA8283361076Markt: New York Stock ExchangeBeurskapitalisatie: 19,6 miljard dollarK/w 2021: 36Verwachte k/w 2022: 29Koersverschil 12 maanden: +17%Koersverschil sinds jaarbegin: +12%Dividendrendement: 1,3%