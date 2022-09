Beleggers die wat verder kijken dan de huidige zwakte in de edelmetaalsector, zien een bedrijf met een erg aantrekkelijk bedrijfsmodel.

Wheaton Precious Metals (WPM) verlaagde de productieprognoses voor het hele boekjaar. In plaats van 700.000 tot 760.000 troy ounce goudequivalent wordt op 640.000 tot 680.000 gerekend. Dat cijfer is samengesteld uit 22,5 tot 24 miljoen troy ounce zilver en 300.000 tot 320.000 troy ounce goud, aangevuld met kleinere hoeveelheden palladium, kobalt en platina. De oorzaak ligt bij een combinatie van operationele elementen bij enkele mijnen waarmee WPM een streamingovereenkomst heeft, en onvoorzien natuurgeweld. Zo werd in juni het Stillwater-mijncomplex in de Amerikaanse staat Montana getroffen door overstromingen. Stillwater was zeven weken niet operationeel. Er zal dus ook nog een impact zijn op de productiecijfers van het derde kwartaal.Bij Voisey Bay in Canada, uitgebaat door Vale, daalde de output van kobalt als bijproduct in het tweede kwartaal met 76 procent nadat de mijn werd stilgelegd voor onderhoud. Dat was ook het geval bij Salobo, ook een mijn van Vale. De goudproductie daalde er met 39 procent. In Mexico had San Dimas, uitgebaat door First Majestic, af te rekenen met lagere grades. De mijnen van WPM produceerden in de eerste jaarhelft 333.265 troy ounce goudequivalent. Dat is 14 procent minder dan dezelfde periode een jaar eerder. De verkoop (-3,5% tot 348.779 troy ounce) daalde minder hard omdat een deel van de metalen in voorraad werd verkocht. Dat leverde per saldo een omzet op van 610,2 miljoen dollar of 6,8 procent minder dan een jaar eerder. De kasstromen zijn sterk afhankelijk van de edelmetaalprijzen, want de kosten zijn zo goed als vast. Met 431 dollar kosten per troy ounce goudequivalent bleef er een operationele marge van 1.383 dollar per verkocht troy ounce over. WPM is ook bij de huidige lagere edelmetaalprijzen comfortabel winstgevend. Netto was er 307,3 miljoen dollar winst of 4,8 procent minder dan een jaar eerder. Tussen 2023 en 2026 mikt WPM op een gemiddelde output van 800.000 troy ounce goudequivalent, oplopend naar gemiddeld 850.000 in de periode tot 2031.Goud heeft het grootste aandeel in de output met 54 procent, gevolgd door zilver met 36 procent. Palladium (5%), kobalt (4%) en platina (1%) staan in voor de rest. De kostenprognose voor de komende vijf jaar bedraagt 444 dollar per troy ounce goud en 5,25 dollar per troy ounce zilver. WPM sloot sinds begin 2020 negen nieuwe streamingovereenkomsten af. Die zijn goed voor een gezamenlijke output van gemiddeld 155.000 troy ounce goudequivalent per jaar. WPM voerde ook enkele financiële transacties door. De stream op Yauliyacu (Peru) werd weer verkocht voor 150 miljoen dollar in cash omdat uitbater Glencore de mijn zal afstoten. WPM verkocht ook de stream van Keno Hill na de overname van Alexco door Hecla en krijgt in ruim voor 135 miljoen dollar aandelen in Hecla. WPM had na de eerste jaarhelft 449 miljoen dollar in kas. Een ongebruikte kredietlijn van 2 miljard dollar werd verlengd tot 2027. Het kwartaaldividend blijft ongewijzigd op 15 dollarcent per aandeel, goed voor een rendement van bijna 2 procent. ConclusieWPM was sinds het voorjaar van 2020 niet meer zo goedkoop. Dat heeft te maken met de ongunstige evolutie van de edelmetaalprijzen en de verlaging van de productieprognoses. Beleggers die wat verder kijken dan de huidige zwakte in de edelmetaalsector, zien een bedrijf met een erg aantrekkelijk bedrijfsmodel dat al bijna drie decennia succesvol is. WPM heeft een aantrekkelijke pijplijn aan nieuwe projecten en is financieel gezond. Slimme beleggers profiteren van de kans die de markten biedt om het aandeel goedkoop (bij) te kopen. Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1BKoers: 30,04 dollarMarkt: New York Stock ExchangeTicker: WPM USISIN-code: CA8283361076Beurskapitalisatie: 13,8 miljard dollarK/w 2021: 20Verwachte k/w 2022: 26Koersverschil 12 maanden: -26%Koersverschil sinds jaarbegin: -27%Dividendrendement: 1,9%