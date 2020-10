Ondanks een minder resultaat voor 2020 door de coronacrisis verwacht de bedrijfsleiding dat ze het dividendbeleid kan aanhouden.

De oudste vastgoedontwikkelaar van het land (sinds 1863) beleeft de jongste jaren een tweede jeugd. Op 29 juni 2016 bekrachtigde een buitengewone algemene vergadering de fusie tussen Immobel en Allfin Group. De architect van die fusie is Marnix Galle, de voorzitter en referentie-aandeelhouder. Na het overgangsjaar 2017 moesten 2018, 2019 en 2020 oogstjaren zijn. De boekjaren 2018 en 2019 losten die belofte ruimschoots in. Te oordelen naar de halfjaarresultaten zal het in 2020 een stuk minder zijn. Naar de oorzaak is het niet ver zoeken. De coronacrisis had een sterk negatieve invloed op de verkoop van residentieel vastgoed in de periode maart-mei (lockdown), al veerden de verkopen weer op vanaf juni. Ook de activiteit op de bouwwerven werden tijdelijk afgeremd. We zien dan ook een terugval van de bedrijfskasstroom (ebitda) met 48 procent, tot 34,6 miljoen euro (was 67,2 miljoen euro). Het nettoresultaat dook van 56,4 naar 21,9 miljoen euro (-61%). Per aandeel levert dat een terugval op naar 2,43 euro (van 6,43 euro per aandeel). Daarbij moeten we wel herhalen dat vorig jaar een uitzonderlijk goed jaar was voor Immobel. De vastgoedontwikkelaar zette in 2019 veruit zijn beste resultaat ooit neer. Door het verwerven nieuwe projecten steeg de verkoopwaarde van de portefeuille wel met 8 procent tot 4,8 miljard euro, terwijl de schuldgraad van 56 procent eind vorig jaar naar 51,2 procent eind juni zakte door de plaatsing van 800.000 eigen aandelen bij institutionele investeerders. De groep houdt wel vast aan haar ambitie een vastgoedportefeuille op Europees niveau uit te bouwen. De activiteiten waren lang in België en Luxemburg geconcentreerd. Jaren geleden kwam Polen erbij, en in 2017 volgde Frankrijk. In stappen werd de vastgoedgroep Nafilyan & Partners overgenomen, die focust op de regio van Parijs, Ile-de-France. Deze vastgoedontwikkelaar werd pas in 2014 opgericht, maar wist zich toch al te onderscheiden in de ontwikkeling van appartementen, gegroepeerde individuele huizen en woningen in beheerde residenties. Op kruissnelheid moet de groep in staat zijn 1500 tot 2000 woningen per jaar te verkopen. Frankrijk kan dan ook uitgroeien tot de belangrijkste markt voor de groep. Voorts was er de oprichting van een joint venture met de Amerikaanse ontwikkelaar Fort Partners, om in het Spaanse Marbella een resort te ontwikkelen (65.000 m²). Tot slot werd Duitsland vorig jaar het zesde land in de portefeuille. Immobel kiest voor een prestigieus project in Frankfurt, ook weleens de financiële hoofdstad van Duitsland genoemd. Het Eden-project, dat in 2022 wordt opgeleverd, moet een van de weinige woontorens van de stad worden. De toren van 27 verdiepingen wordt honderd meter hoog en zal 20.000 vierkante meter bovengrondse vloeroppervlakte hebben in 263 woongelegenheden. ConclusieDe verhoogde dynamiek bij Immobel sinds de komst van CEO Marnix Galle (Allfin) bleek de voorbije jaren al uit de resultaten. Het streefdoel van een hogere rendabiliteit van de projecten (10% rendement op eigen vermogen) is ruim overtroffen. Ondanks een minder resultaat voor 2020 door de coronacrisis verwacht de bedrijfsleiding dat ze het dividendbeleid (jaarlijkse dividendtoename met 4 à 10%) kan aanhouden. De waardering blijft daardoor aantrekkelijk. Advies:koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1BKoers: 68,00 euroTicker: IMMO BBISIN-code: BE0003599108Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 678 miljoen euroK/w 2019: 9Verwachte k/w 2020: 17,5Koersverschil 12 maanden: +5%Koersverschil sinds jaarbegin: +2%Dividendrendement: 3,9%