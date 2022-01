Het suikersegment zou in het lopende boekjaar uit de rode cijfers komen.

De koers van Südzucker reageerde negatief op de cijfers van het derde kwartaal van het boekjaar 2021-2022 (afsluitdatum 28 februari). Noch de cijfers noch de prognoses bevatten een positieve verrassing. 2021 was het jaar van de grondstoffen. Ook de suikerprijs steeg. Nu is hij 20 procent hoger dan een jaar geleden, maar in de zomer was hij zelfs 40 procent hoger dan in januari 2021. Südzucker is de veruit grootste suikerproducent van Europa, met 23 suikerfabrieken en 2 raffinaderijen. Een coöperatie van zowat 30.000 suikerbietentelers heeft 59 procent van de aandelen in handen. Het afgelopen decennium diversifieerde de groep. De beursgenoteerde dochter Crop Energies iseen van de grootse spelers in Europa in bio-ethanol. In fruitbereidingen en -concentraten is de groep de Europese marktleider. En de afdeling specialiteiten is onder meer het nummer 1 in Europa voor diepgevroren pizza.In het boekjaar 2020-2021 was er een stabiele omzet van 6,679 miljard euro (+0,1%). Het management verwacht voor dit boekjaar 7,3 tot 7,5 miljard euro omzet. Na negen maanden is er 5,64 miljard euro, 10,8 procent meer dan in dezelfde periode van het vorige boekjaar. In absolute termen maakte het suikersegment de grootste sprong: van 1,73 naar 1,97 miljard euro (+13,7%). De hogere gemiddelde prijs werd wel getemperd door een lagere opbrengst als gevolg van minder beplante hectares en te vochtige weersomstandigheden. In de Europese Unie daalde de suikerproductie van 16,8 naar 15,1 miljoen ton. In relatieve termen was de grootste vooruitgang voor Crop Energies: +25,7 procent, van 582 naar 731 miljoen euro. Daar is de forse klim van de energieprijzen natuurlijk niet vreemd aan.Specialiteiten is de tweede grootste afdeling, maar remde de omzetgroei van de groep met een omzettoename van slechts 1,2 procent (van 1,30 naar 1,31 miljard euro). Ondanks een bedrijfswinst (ebit) van 10 miljoen euro in het derde kwartaal, maakt het suikersegment na negen maanden nog altijd verlies. Al is dat verlies sterk gedaald: van 86 miljoen naar 10 miljoen euro. Crop Energies evenaart na drie kwartalen in ebit de divisie specialiteiten. Beide halen 94 miljoen euro. Voor specialiteiten betekent dat een daling met 20,4 procent, terwijl het voor Crop Energies een klim van 18,8 procent inhoudt. Fruit stelde ook licht teleur met een 8,6 procent lagere ebit van 39 miljoen euro. De optelsom leer dat het boekjaar 2021-2022 na negen maanden 261 miljoen euro bedrijfswinst (ebit) oplevert, tegenover 195 miljoen in dezelfde periode een jaar eerder. De bedrijfsleiding stelt een vork van 320 tot 380 miljoen euro voor het volledige boekjaar voorop. In 2020-2021 was er 236 miljoen euro bedrijfswinst. Voor het suikersegment zou de ebit uitkomen tussen 0 en 30 miljoen euro. Daarmee is de prognose (0 tot 100 miljoen) neerwaarts bijgesteld. De analistenconsensus gaat uit van 359,3 miljoen euro.ConclusieHet Südzucker-aandeel heeft het afgelopen jaar niet de sprong kunnen maken die velen en ook wij hadden verwacht. Enkele jaren geleden ging het aandeel door een diep dal en daar is het nog maar deels van hersteld. Tegen 11 keer de verwachte winst 2022-2023, tegen 1 keer de verwachte boekwaarde en ruim 6 keer de verhouding ondernemingswaarde (ev) tegenover de bedrijfskasstroom (ebitda) is er nog koerspotentieel voor de komende jaren. Maar het zal met horten en stoten gaan. We handhaven het positieve advies. Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1BKoers: 12,40 euroTicker: SZU GRISIN-code: DE0007297004Markt: FrankfurtBeurskapitalisatie: 2,53 miljard euroK/w 2020-'21: 34Verwachte k/w 2021-'22: 20Koersverschil 12 maanden: +4%Koersverschil sinds jaarbegin: -6%Dividendrendement: 1,6%