Ook dit jaar lukt het bpost niet de winstdaling die gepaard gaat met het dalende postvolume te compenseren door meer winst te maken met de pakjesbezorging en bij Radial, de Amerikaanse logistieke dochter van bpost. Het bedrijf verwacht voor dit jaar een aangepaste bedrijfswinst van 240 tot 270 miljoen euro. Dat is 15 procent minder dan de 310 miljoen euro in 2019. In 2018 kon bpost nog een bedrijfswinst van 424 miljoen euro voorleggen. De verwachte daling voor dit jaar is ook een stuk groter dan gevreesd. In die cijfers wordt nog geen rekening gehouden met de impact van de coronacrisis, die een extra hap uit de winst zal nemen, hoewel de postbedeling doorgaat en bpost meer pakjes aan huis kan bezorgen tijdens de lockdown. Bpost verwacht dat het klassieke postvolume dit jaar met 9 tot 11 procent zal dalen. Dat is een nieuwe mokerslag voor het bedrijf. Dalingen met meer dan 8 procent kan bpost niet compenseren met hogere prijzen en een efficiëntere werking. Ondanks een prijsstijging met 5 procent, zal de omzet in de divisie 'mail en retail' dalen met 5 procent. De aanslag op de bedrijfswinst van deze divisie is veel hoger. De lagere omzet sijpelt door naar de bedrijfswinst, omdat ook de kosten nog niet onder controle zijn. Dat weerspiegelt zich in een dalende winstmarge, van 12,4 procent vorig jaar naar 8 tot 10 procent dit jaar. Vermits de postbedeling nog altijd voor het leeuwendeel van de bedrijfswinst zorgt, volstaan stijgende winsten bij de andere divisies nog lang niet om de winst te stabiliseren. De divisie 'pakjes en logistiek' in Europa en Azië blijft gestaag groeien. Vorig jaar steeg de omzet met 5 procent en de aangepaste bedrijfswinst met ruim 70 procent, van 38 naar 65 miljoen euro. Die stijging op jaarbasis komt overeen met de winstdaling die de divisie 'mail en retail' in één kwartaal te verduren krijgt. Voor dit jaar wordt in de pakjesdivisie een omzetstijging van iets meer dan 10 procent verwacht, bij een winstmarge van 6 tot 8 procent, wat ongeveer in lijn is met vorig jaar. Winstmirakels moeten van deze divisie nog niet worden verwacht worden.De meubelen moeten op langere termijn vooral worden gered door de winstbijdrage van de divisie 'pakjes en logistiek Noord-Amerika', zeg maar Radial. Het overgenomen bedrijf leverde in het vierde kwartaal een winstbijdrage van 10 miljoen euro, maar over heel 2019 was er nog een verlies van 3 miljoen euro. Dit jaar zou de omzet met ongeveer 5 procent stijgen, bij een marge van 2 procent. Dat zou een winstbijdrage van ongeveer 40 miljoen opleveren, maar dat is nog lang niet genoeg om het bloeden van de groep te stelpen.De dalende winst zal druk zetten op het dividend. Over 2019 wordt nog 85 procent van de nettowinst uitgekeerd, goed voor een dividend van 0,73 euro per aandeel, waarvan al 0,62 euro per aandeel in december werd uitgekeerd. Het dividendbeleid wordt echter ingeslikt omdat het management eerst wil narekenen hoeveel cash de investeringsplannen de komende jaren zullen opslorpen. De logistieke activiteiten in Europa en de Verenigde Staten hebben nog tijd en investeringen nodig om een kritische schaal te bereiken. ConclusieDoor de sterke koersdaling oogt de waardering bijzonder aantrekkelijk, zelfs op basis van de neerwaarts herziene winst voor 2020, met een koers-winstverhouding van 8 en een dividendrendement van naar schatting 8 procent. Maar het bedrijf heeft de winstdaling nog niet onder controle en ook de coronacrisis zet een vraagteken achter de resultaten. Het advies blijft houden. Advies: houdenRisico: gemiddeldRating: 2BKoers: 6,5 euroTicker: BPOSTISIN-code: BE0974268972Munt: euroMarkt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 1,24 miljard euroK/w 2019: 12Verwachte k/w 2020: 8Koersverschil 12 maanden: -23%Koersverschil sinds jaarbegin: -35%Dividendrendement: 8%