Een volledige fusie Euronav-Frontline lijkt evenwel niet meteen haalbaar.

De Belgische olierederij Euronav kon over het derde kwartaal nog eens winst presenteren. De omzet verdubbelde ruimschoots in vergelijking met het zwakke derde kwartaal van 2021, van 94,2 tot 223,5 miljoen dollar. In het tweede kwartaal boekte Euronav 148,7 miljoen dollar omzet. De sterke stijging was een gevolg van de fors hogere vrachttarieven. Het gemiddelde dagverhuurtarief voor de VLCC's, Very Large Crude Carriers met een capaciteit van 320.000 ton, bedroeg 22.250 dollar, tegenover 9.000 dollar vorig jaar en 17.000 dollar in het tweede kwartaal. Voor de kleinere Suezmax-schepen van 150.000 à 165.000 ton lag het daggemiddelde zelfs op 34.000 dollar, tegenover 10.250 dollar vorig jaar en 20.000 dollar in het tweede kwartaal. De hogere omzet vertaalde zich in 16,4 miljoen dollar nettowinst of 8 dollarcent per aandeel, tegenover een nettoverlies van 105,9 miljoen vorig jaar. Na negen maanden is het nettoverlies teruggedrongen tot 31,8 miljoen, van 266,6 miljoen dollar vorig jaar. Euronav blijft zijn tankervloot vernieuwen. Onlangs verkocht het de Suezmax Cap Philippe met een meerwaarde van 12,9 miljoen dollar, de Suezmax Cap Guillaume (14,3 miljoen meerwaarde) en een Ultra LCC (441.561 ton capaciteit) met een meerwaarde van 34,7 miljoen. Twee nieuwe eco-Suezmax-schepen zijn besteld en worden opgeleverd in het derde kwartaal van 2024. Het gaat om een vervanging van een bestaand order bij de volgeboekte Koreaanse scheepswerf.De vooruitzichten voor het vierde kwartaal zijn prima. 45 procent van de capaciteit voor de VLCC's is verhuurd tegen gemiddeld 47.500 dollar per dag, en 48 procent van de capaciteit van de Suezmax-schepen tegen 45.000 dollar. Het break-evenpunt op cashniveau bedraagt nu 21.875 dollar (VLCC's) en 16.637 dollar (Suezmax) per dag. Het management verwacht dat Euronav aan het begin van een meerjarige opwaartse cyclus staat. Zowat alle indicatoren zijn gunstiger dan bij het begin van vorige opwaartse cycli. Zo staat het orderboek voor nieuwe schepen met 4 procent van de wereldwijde vloot op het laagste niveau in 25 jaar, en zijn de scheepswerven volgeboekt tot in 2025/2026. De gemiddelde leeftijd van de schepen wereldwijd bereikte met 10,6 jaar het hoogste niveau in ruim twintig jaar. De combinatie van Frontline met Euronav liep lichte vertraging op. De technische voorbereidingen, waaronder het overbrengen van de zetel van Frontline van Bermuda naar Cyprus, zijn bezig. Frontline lanceert het vrijwillig voorwaardelijk ruilbod in het eerste kwartaal van 2023 in plaats van nog voor het jaareinde.De voorbije maanden breidde de familie Savereys (CMB) haar positie in Euronav uit tot 21,68 procent (laatste melding van 13 oktober). De familie is tegen de fusie met Frontline. Zij wil dat Euronav van een olietransporteur evolueert naar een bredere speler in de vergroening van de scheepvaart en de industrie dankzij de waterstoftoepassingen van CMB-dochter CMB-Tech. Het bod is geslaagd als Frontline 50 procent plus één aandeel in het bezit heeft. Het doel van een volledige fusie lijkt niet meteen haalbaar. De twee maatschappijen zullen allicht apart beursgenoteerd blijven, een suboptimale situatie. De transactie gebeurt volledig in aandelen. De aandeelhouders van Euronav krijgen per bestaand aandeel 1,45 aandeel van Frontline. ConclusieHet aandeel van Euronav blijft sterk presteren door de koopdruk van CMB, maar recentelijk toch vooral door de stijgende verhuurtarieven. De waardering is opgelopen, maar tegen 11,3 keer de verwachte winst 2023 is ze nog te verdedigen door de gunstige vooruitzichten. We mikken op een adviesverhoging bij een terugval richting 15 euro.Advies: houden/afwachtenRisico: gemiddeldRating: 2B Koers: 19,13 euroTicker: EURN BBISIN-code: BE0003816338 Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 4,21 miljard euroK/w 2021: -Verwachte k/w 2022: 48Koersverschil 12 maanden: +117%Koersverschil sinds jaarbegin: +137%Dividendrendement: 0,6%