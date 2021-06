De olieprijs herstelde dankzij een aantrekkende vraag en een volgehouden productiediscipline van het Opec-kartel. De groene activiteiten van het bedrijf staan nog in de kinderschoenen.

Ook Total weert zich als een duivel in een wijwatervat om aan te tonen dat het bedrijf een klimaatvriendelijke bocht maakt. De naamsverandering in TotalEnergies moet duidelijk maken dat het bedrijf meer doet dan fossiele brandstoffen produceren. Het bedrijf groepeert de klimaatvriendelijke activiteiten in een nieuwe divisie die bestaat uit de verkoop van lng, de productie van hernieuwbare energie en de verkoop van elektriciteit. Die divisie zorgde in het eerste kwartaal van 2021 voor een winst van ongeveer 1 miljard dollar op een groepswinst van 3 miljard dollar. De pure hernieuwbare energie was in het eerste kwartaal goed voor een bedrijfscashflow van 148 miljoen dollar. De groene activiteiten staan dus nog in de kinderschoenen en zijn nog veel te bescheiden om het huidige dividend te betalen, dat het bedrijf vorig jaar 7,2 miljard dollar kostte. Nieuwe investeringen vloeien steeds royaler naar hernieuwbare energie. TotalEnergies zal dit jaar 12 à 13 miljard dollar investeren, waarvan minstens 20 procent bestemd is voor hernieuwbare energie. In het eerste kwartaal is al 2 miljard dollar geïnvesteerd in hernieuwbare energie. Het bedrijf ambieert de operationele cashflow te verhogen van ongeveer 24 miljard dollar dit jaar naar 30 miljard dollar tegen 2030, vertrekkende van olieprijzen van 50 à 60 dollar per vat. Lng en hernieuwbare energie moeten voor de helft van de toename van de cashflow zorgen.Op korte tot middellange termijn blijven de resultaten van TotalEnergies in grote mate afhankelijk van de olie- en gasprijzen. Dankzij het forse herstel van de olieprijzen kon het bedrijf fors winstherstel boeken. In het eerste kwartaal steeg de aangepaste nettowinst met 69 procent in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar, toen de coronacrisis de olieprijs decimeerde. Vandaag schommelt de olieprijs rond 70 dollar per vat. Dat levert TotalEnergies een ruim voldoende cashflow op om de geplande investeringen en het dividend - 2,64 euro per aandeel in 2020 - te betalen. TotalEnergies behoudt een sterke balans. De nettoschulden bedragen minder dan 20 procent van het eigen vermogen. Total heeft ook een van de laagste kostenstructuren van de westerse oliebedrijven.De olieprijs herstelde dankzij een aantrekkende vraag en een volgehouden productiediscipline van het Opec-kartel. Op korte termijn lijken prijsstijgingen weinig waarschijnlijk omdat er op de markt voldoende reservecapaciteit beschikbaar is. Op iets langere termijn waarschuwt Total voor aanbodtekorten, omdat er te weinig geïnvesteerd wordt in nieuwe projecten om de stijgende vraag naar olie op te vangen richting 2025. Om de klimaatdoelstellingen van Parijs te halen, zou er volgens het Internationaal Energieagentschap niet meer geïnvesteerd mogen worden in nieuwe projecten. Een latent risico voor de oliebedrijven is dat ze hun reserves gedeeltelijk moeten afboeken. TotalEnergies beschikt over twaalf jaar productie aan bewezen reserves en over achttien jaar aan bewezen en waarschijnlijke reserves. Het bedrijf slaagde er de voorbije drie jaar in elke 100 vaten opgepompte reserves te vervangen door 127 vaten aan nieuwe reserves.ConclusieHet herstel van de olieprijs laat een sterk winstherstel toe. De waardering is met een koers-winstverhouding van 11 en een dividendrendement van ruim 6 procent aantrekkelijk. Maar boven de westerse oliebedrijven hangt de lange schaduw van de klimaattransitie, wat weegt op de appetijt van beleggers en op de waarderingen van oliebedrijven. We verwachten dat het aandeel zich de volgende jaren horizontaal zal bewegen. Het advies blijft houden. Advies: houdenRisico: gemiddeldRating: 2BKoers: 39,3 euroTicker: TTEISIN-code: FR0000120271Markt: Euronext ParijsBeurskapitalisatie:126 miljard eurok/w 2020: 30Verwachte k/w 2021: 11Koersverschil 12 maanden: +2%Koersverschil sinds jaarbegin: +15%Dividendrendement: 6,4%