Aandeelhouders van de op twee na grootste Belgische telecomoperator kregen in juni een bittere pil te slikken. De prijs die Orange Belgium moet betalen voor de huur van het Telenet-netwerk om kabeldiensten te kunnen aanbieden, lag fors hoger dan in het eerdere ontwerpbesluit een jaar eerder. Dat zet de verwachte winstgevendheid van de kabelactiviteiten onder druk en leidde ertoe dat de plannen voor een stand-alone-internetaanbod in de koelkast werden gestopt.

Orange biedt met de Love Duo-bundel internet en mobiele telefonie aan, met Love Trio komt daar digitale televisie bij. In het tweede kwartaal kwamen er 8000 Love-klanten bij, wat het totaal op 288.000 bracht of 33,6 procent meer dan een jaar eerder. Love is ook comfortabel winstgevend met een aangepaste bedrijfswinst van 6,4 miljoen euro tegenover 2,4 miljoen euro in het vorige kwartaal. Orange sloot ook een overeenkomst met Eleven Sports om de uitzendrechten van de Belgische voetbalcompetitie voor de komende vijf jaar vast te leggen. De huidige groothandelstarieven gelden voor dit en volgend jaar, maar worden vanaf 2022 opnieuw verhoogd. Orange hoopt tegen dan een groter deel van de markt in handen te hebben. De telecomgroep kreeg er 7000 mobiele abonnees bij terwijl het aantal pre-paidklanten blijft dalen (-28.000). De coronacrisis had in het tweede kwartaal op verschillende vlakken een impact. Het klantenverloop daalde, maar door de sluiting van de fysieke winkels kelderde de verkoop van mobiele toestellen. Dat drukte de omzet met 11,7 miljoen euro. De impact op de winst was gering omdat dit een activiteit met lage marges is. Ook de inkomsten uit roaming kregen een flinke tik (-10,5 miljoen euro) omdat er minder Belgische klanten in het buitenland waren en er ook minder buitenlandse bezoekers het Belgische Orange-netwerk gebruiken. De gemiddelde opbrengst per mobiele gebruiker daalde naar 19,6 euro tegenover 20,7 euro vorig jaar. Per saldo nam de groepsomzet met bijna 8 procent op jaarbasis af naar 302,8 miljoen euro, of bijna 20 miljoen euro onder de consensusprognose. Maar voor de winstgevendheid was het beeld omgekeerd. De aangepaste bedrijfswinst klom met bijna 10 procent naar 86 miljoen euro. Daardoor klom de winstmarge naar 28,4 procent ,tegenover 23,8 procent een jaar eerder. De vooruitgang is te danken aan een forse daling van de kosten. Zo daalden de kapitaaluitgaven met 30,7 procent naar 29,8 miljoen euro. Orange moet niet investeren in een eigen netwerk en het aantal nieuwe klanteninstallaties lag tijdelijk lager. Door het transformatieplan daalden ook de personeelskosten fors (-17%). De jaarprognoses van begin 2020 werden in april bevroren met de belofte dat er na de publicatie van de halfjaarcijfers een aanpassing zou komen. Het management voorziet nu een lichte omzetdaling op jaarbasis in plaats van een groei met 5 procent. De prognose voor de aangepaste bedrijfswinst bleef wel stabiel op 310 tot 330 miljoen euro, meer dan de 300 miljoen van vorig boekjaar. De geplande dividendverhoging naar 0,6 euro per aandeel werd eerder dit jaar afgeblazen zodat de uitkering nog altijd 0,5 euro bedraagt.ConclusieSinds de bodem in maart herstelde de Stoxx Europe 600 Telecom-index met ongeveer 20 procent, terwijl de koers van Orange Belgium per saldo nauwelijks bewoog. De kleiner dan verwachte daling van de groothandelstarieven eerder deze zomer was een tegenvaller, maar die is verteerd. De aantrekkingskracht van het aandeel zit in het dividend in combinatie met de waardering die tegen 1,5 keer de boekwaarde en 5,5 keer de verwachte ebitda beduidend onder het Europese sectorgemiddelde (7,5) ligt. Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1BKoers: 14,5 euroTicker: OBEL BBISIN-code: BE0003735496Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 870 miljoen euroK/w 2019: 26Verwachte k/w 2020: 19Koersverschil 12 maanden: -24%Koersverschil sinds jaarbegin: -30%Dividendrendement: 3,4%