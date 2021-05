We mikken op een verdere klim richting de boekwaarde.

De Belgische verzekeraar en portefeuillewaarde Ageas presenteerde beter dan verwachte cijfers over het eerste kwartaal. De nettowinst kwam met 295,9 miljoen euro 34 procent lager uit dan in het eerste kwartaal van 2020, maar klopte wel fors de analistenverwachting van 236 miljoen. Het resultaat van vorig jaar was opgesmukt door een eenmalige meerwaarde van 310 miljoen euro op de terugkoop van achtergestelde kapitaaleffecten.

...

De Belgische verzekeraar en portefeuillewaarde Ageas presenteerde beter dan verwachte cijfers over het eerste kwartaal. De nettowinst kwam met 295,9 miljoen euro 34 procent lager uit dan in het eerste kwartaal van 2020, maar klopte wel fors de analistenverwachting van 236 miljoen. Het resultaat van vorig jaar was opgesmukt door een eenmalige meerwaarde van 310 miljoen euro op de terugkoop van achtergestelde kapitaaleffecten.De niet-levensverzekeringen boekten een nettowinst van 91,4 miljoen euro, tegenover een verwachte 91 miljoen en 23,9 miljoen vorig jaar. De levensverzekeringen zagen de nettowinst ruim verdubbelen, van 89,1 miljoen tot 227 miljoen (174 miljoen verwacht). België presteerde sterk, vooral in niet-levensverzekeringen, en boekte 101,3 miljoen euro nettowinst, tegenover 12,4 miljoen in 2020. De nettowinst in Azië verdubbelde tot 147,6 miljoen euro. Het Verenigd Koninkrijk boekte eindelijk herstel met 16 miljoen euro nettowinst (0,6 miljoen in 2020). In de overige Europese landen zakte de winst van 46,2 miljoen naar 31,4 miljoen.Op groepsniveau steeg het premie-inkomen op 100 procentbasis met 6 procent tot 12,6 miljard euro. Daarvan was 4 procent voor het eigen aandeel tot 4,7 miljard. De bijdrage van Azië daarin klom met 9 procent tot 2,5 miljard euro. Dat was mee een gevolg van de eerste bijdrage van het belang in de Chinese herverzekeraar Taiping Re, een toonaangevende dochter van partner China Taiping Insurance Holdings, waarin Ageas vorig jaar 340 miljoen euro investeerde.De combined-ratio (de verhouding tussen de kosten en de netto verdiende premies) daalde fors, van 99,7 naar 91,7 procent, nog steeds een positief gevolg van de lagere schadegevallen bij de autoverzekeringen door de coronapandemie. De marge op producten met een gegarandeerde rente (tak21) herstelde van een ondermaatse 56 basispunten door corona vorig jaar naar een goede 92 basispunten. Het doel is 85 à 95 basispunten. De marge voor Unit-linkedproducten (tak23) steeg van 28 naar 34 basispunten (doel: minstens 30 basispunten). De solvabiliteit (Solvency II-ratio) klom van 193 procent op 31 maart 2020 naar 195 procent, ruim boven het doel van 175 procent. De CEO, Hans De Cuyper, trok de jaarverwachtingen op van 900 miljoen naar 900 à 950 miljoen euro nettowinst. Het strategisch plan Connect 21 voorzag in 850 tot 950 miljoen euro nettowinst. In juni presenteert Ageas het nieuwe plan voor de komende jaren. De verwachting is dat er een nieuw inkoopprogramma van eigen aandelen komt, na de onderbreking vorig jaar door de coronacrisis. In afwachting betaalt Ageas op 4 juni (ex-dividenddatum 2 juni) een brutodividend van 2,65 euro per aandeel, of een brutorendement van 5 procent.De voorbije weken is de verkoop van het belang van 50,1 procent in het Britse Tesco Underwriting afgerond voor 111 miljoen pond, net als de overname voor 140 miljoen euro van een belang van 40 procent in AvivaSA, de vijfde grootste pensioen- en levensverzekeraar in Turkije. Het ratingagentschap Moody's verhoogde eind april de kredietwaardigheid.ConclusieHet aandeel van Ageas begon het jaar stevig. Eens te meer kruidde de blootstelling aan de groeiregio Azië de resultaten. In combinatie met het afgewende juridische Fortis-risico, de gedisciplineerde groeistrategie en de stevige aandeelhoudersvergoeding blijft het aandeel in de voorbeeldportefeuille. De spoeling voor het ongewijzigde koopadvies is door de sterke jaarstart dunner geworden, maar mits een positief onthaalde strategie dag in juni mikken we voor de komende twaalf tot achttien maanden op een verdere klim richting de boekwaarde (62,7 euro op 31 maart). Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1BKoers: 52,64 euroTicker: AGSN BBISIN-code: BE0974264930Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 10,2 miljard euroK/w 2020: 9Verwachte k/w 2021: 11Koersverschil 12 maanden: +69%Koersverschil sinds jaarbegin: +19%Dividendrendement: 5,0%