Wissel aan de top moet voor ommekeer zorgen bij Schlumberger

Danny Reweghs Directeur strategie Inside Beleggen

Na zovele teleurstellende kwartalen is de machtswissel bij Schlumberger geen verrassing meer. Het aandeel is teruggevallen op het laagste peil in meer dan tien jaar.

Ook het tweede kwartaal van 2019 bracht geen spectaculaire verbetering in de resultaten van de Frans-Amerikaanse oliedienstengigant Schlumberger. De cijfers lagen in lijn met de lage verwachtingen, zodat andermaal een licht negatieve koersreactie (-1%) volgde. De aanhoudende malaise deed de raad van bestuur ingrijpen. De kop van Paal Kibsgaard, de CEO en voorzitter van de raad van bestuur, rolde. Op 1 augustus werd hij als CEO opgevolgd door trouwe soldaat Olivier Le Peuch en als voorzitter van de raad van bestuur door de 72-jarige schaliepionier Mark Papa. Hoe het nieuwe duo het beleggersvertrouwen wil herwinnen, moet de komende maanden blijken.

