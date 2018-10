WPM sluit nieuwe afnameovereenkomst

Het bedrijfsmodel van WPM maakt dat er voldoende continuïteit moet zijn in de afnameovereenkomsten met mijngroepen. Het management dient er dus voor te zorgen dat er voldoende aanvoer van goud, zilver en andere metalen is. Daartoe moeten geregeld nieuwe contracten worden gesloten. Uitbreidingen of verlengingen van bestaande overeenkomsten zijn de meest logische optie. Maar om te groeien en natuurlijk verval (uitgeputte mijnen) tegen te gaan, zijn ook nieuwe contracten nodig.

...