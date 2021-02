X-Fab profiteert van een inhaalbeweging in diverse kernmarkten terwijl de verhoogde efficiëntie ook de winstgevendheid gunstig beïnvloedde.

X-Fab pikt een graantje mee van de gekte op de halfgeleidermarkten, waardoor het aandeel voor het eerst tot boven het niveau van de beursintroductie in april 2017 klom. Het verhaal van X-Fab loopt grotendeels gelijk met dat van Melexis. Het zusterbedrijf tekent voor bijna een derde van de groepsomzet en is daarmee de grootste klant. Na een maandenlange periode met een geringe capaciteitsbenutting mochten de productiefaciliteiten weer op volle toeren draaien. De eerste tekenen van herstel waren al in het derde kwartaal zichtbaar, maar het was toen nog onduidelijk of er nieuwe lockdowns zouden komen. Dat was niet het geval. Vanaf het vierde kwartaal gingen alle remmen los. De autofabrikanten en andere industriële afnemers verzuimden hun voorraden snel genoeg aan te vullen en lopen achter de feiten aan. X-Fab heeft de voorbije twee jaar alle bedrijfsprocessen gestroomlijnd om de efficiëntie te verhogen en de vaste kosten te verlagen. De groepsomzet klom tussen oktober en december met 20 procent op jaarbasis en zelfs met 41 procent op kwartaalbasis naar 135,9 miljoen dollar, een stuk boven de verwachte 120 tot 127 miljoen. De kernsegmenten van de groep (auto, industrie en medisch) groeiden samen met 26 procent naar 104,7 miljoen dollar. De kleinste medische divisie (12 miljoen dollar) liet de hoogste groei optekenen (+90%). Met het 'lab-on-chip'-gamma speelt X-Fab in op de toenemende vraag naar snelle diagnostische tests met een hoge betrouwbaarheid. De industriële afdeling groeide met 36 procent naar 27,3 miljoen dollar. Naast een algemeen marktherstel na drie zwakke kwartalen lanceerde de groep nieuwe producten in het segment van de siliciumcarbide halfgeleiders. Die zijn performanter dan klassieke halfgeleiders door een betere elektrische geleidbaarheid en een hogere weerstand tegen hoge temperaturen. De automobielafdeling groeide met 15 procent naar 65,4 miljoen dollar. X-Fab profiteert van dezelfde trends als Melexis, zoals de toegenomen elektrificatie en hybridisering van het wagenpark en de groei van het aantal chips en sensoren. De bedrijfswinst of ebitda van 22,5 miljoen dollar leverde een marge van 16,6 procent op, een stuk boven de verwachte 10 tot 14 procent. Het aantal nieuwe orders bereikte met 190,7 miljoen dollar een recordniveau. Toch was het sterke vierde kwartaal niet voldoende om het jaar te redden. De jaaromzet nam met 6 procent af naar 477,6 miljoen dollar. De automobielafdeling kromp op jaarbasis met 3 procent. De daling kwam vooral op rekening van de consumentendivisie (-22%). De winstgevendheid lag wel een stuk hoger met een ebitda-marge van 12,7 procent tegenover 5,6 procent in 2019. X-Fab mikt voor het lopende kwartaal op een omzet tussen 145 en 152 miljoen dollar en een ebitda-marge tussen 16 en 20 procent. voor het volledige boekjaar 2021 wordt dat 560 tot 580 miljoen dollar. Dat impliceert een groei met 19 procent op jaarbasis. Er kwam een einde aan de uitstroom van liquiditeiten bij X-Fab. De kapitaaluitgaven verminderden met de helft naar net geen 100 miljoen dollar. De cashpositie bedroeg eind 2020 205,9 miljoen dollar of een groei met 15 procent op kwartaalbasis. ConclusieX-Fab profiteert van een inhaalbeweging in diverse kernmarkten terwijl de verhoogde efficiëntie ook de winstgevendheid gunstig beïnvloedde. De eindmarkten zijn erg cyclisch en we verwachten dat de activiteit later dit jaar zal normaliseren. Na de koersexplosie van de voorbije maanden noteert X-Fab tegen bijna 2 keer de boekwaarde en 8 keer de verwachte ebitda van dit jaar, wat het opwaartse potentieel afremt. Advies: houden/afwachtenRisico: gemiddeldRating: 2BKoers: 7,44 euroTicker: XFAB FPMarkt: Euronext ParijsISIN-code: BE0974310428Beurskapitalisatie: 975 miljoen euroK/w 2020: -Verwachte k/w 2021: 35Koersverschil 12 maanden: +50%Koersverschil sinds jaarbegin: +51%Dividendrendement: -