X-Fab heeft niet meteen zicht op beterschap

X-Fab moest in navolging van zijn zusterbedrijf en grootste klant Melexis toegeven dat de marktomstandigheden momenteel erg slecht zijn en dat er op korte termijn geen zicht is op beterschap. Het management gaf daarom in tegenstelling, tot dat van Melexis, geen omzetprognoses voor het boekjaar 2019.