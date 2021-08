X-Fab profiteert volop van de cyclische rugwind.

X-Fab investeerde tijdens de voorbije neergaande cyclus in extra productiecapaciteit en verhoogde de efficiëntie. Daar plukt de halfgeleiderproducent nu de vruchten van met een sterk tweede kwartaal en een nieuwe opwaartse bijstelling van de jaarprognoses.

...

X-Fab investeerde tijdens de voorbije neergaande cyclus in extra productiecapaciteit en verhoogde de efficiëntie. Daar plukt de halfgeleiderproducent nu de vruchten van met een sterk tweede kwartaal en een nieuwe opwaartse bijstelling van de jaarprognoses. Het bedrijf profiteert van een sterke groei in de meeste eindmarkten, zoals de autosector en de medische elektronica. Daarnaast groeit het klantenbestand en evolueerde een aantal projecten van de ontwikkelings- naar de productiefase. Dat leverde 161 miljoen dollar omzet op, 35,5 procent meer dan een jaar eerder en 4 procent meer dan in het eerste kwartaal. De aangepaste bedrijfswinst (ebitda) verdubbelde naar 43,3 miljoen dollar, goed voor een marge van 26,7 procent. Dat cijfer geeft een vertekend beeld, want X-Fab kreeg voor zijn fabriek in Texas een coronasubsidie van de Amerikaanse overheid. Zonder die subsidie bedroeg de ebitda-marge 21,1 procent. Netto bleef 26,7 miljoen dollar winst over, of 20 dollarcent per aandeel, tegenover 5 dollarcent verlies een jaar eerder. Na zes maanden bedraagt de nettowinst 30 dollarcent per aandeel. Het aantal nieuwe bestellingen steeg in het tweede kwartaal met 110 procent naar 209,1 miljoen dollar. Door de globale tekorten aan halfgeleiders zijn er langere doorlooptijden, waardoor de klanten grotere orders plaatsen, om hun voorraden weer aan te vullen. Opvallend is ook de sterke prestatie van de afdeling siliciumcarbide (SiC), die de omzet in het tweede kwartaal met 44 procent zag aantrekken naar 7,2 miljoen dollar. Dat is maar 4,4 procent van de groepsomzet, maar SiC is wel veelbelovend. Het is een erg sterk halfgeleidermateriaal met betere thermische en elektrische eigenschappen. Die maken een grotere autonomie voor elektrische wagens mogelijk en verminderen de oplaadtijden voor batterijen. X-Fab mikt voor het lopende kwartaal op 162 tot 170 miljoen dollar omzet. Het midden van die vork komt overeen met een groei van 27 procent op jaarbasis. De verwachte ebitda-marge is met 18 tot 22 procent vrij ruim. Ook de jaarprognoses zijn voor de tweede keer op rij verhoogd. X-Fab mikt nu op 640 tot 660 miljoen dollar omzet. Het midden van de verwachte ebitda-marge (21,5 tot 23,5% procent) komt overeen met een ebitda van 146 miljoen dollar. X-Fab is ook op de langere termijn erg ambitieus. Voor volgend boekjaar is, mits de productielijnen volledig benut zijn, 750 miljoen dollar omzet mogelijk. X-Fab investeert 85 miljoen in de uitbreiding van de fabrieken in Maleisië en Frankrijk. Dat moet de productiecapaciteit verhogen, maar de uitbreidingen zullen maar over anderhalf jaar effect hebben. Tegen 2026 wil X-Fab 1 miljard dollar halen. Tegen dan moet ook een ebitda-marge van 27 procent haalbaar zijn. De halfgeleidergroep had na de eerste jaarhelft netto 146 miljoen dollar in kas, tegenover 130 miljoen dollar een kwartaal eerder. Gezien de omzet ruim boven het break-evenniveau ligt, zijn de kasstromen positief en kan de cashpositie de komende kwartalen voort aandikken.ConclusieX-Fab profiteert volop van de cyclische rugwind. Toch viel het aandeel sinds de top van begin augustus wat terug. Een deel van het herstel is tijdelijk, doordat klanten hun voorraden aanvullen. De productiecapaciteit is nagenoeg helemaal benut en nieuwe uitbreidingen zullen pas over anderhalf jaar soelaas brengen. Alleen kan de cyclus tegen dan weer gekeerd zijn. X-Fab is correct gewaardeerd tegen 1,7 keer de boekwaarde en ruim 7 keer de verwachte ebitda van dit jaar. Het aandeel mag in portefeuille blijven.Advies: houden/afwachtenRisico: gemiddeldRating: 2BKoers: 9Ticker: XFAB FPMarkt: Euronext ParijsIsin-code: BE0974310428Beurskapitalisatie: 1,2 miljardK/w 2020: 90Verwachte k/w 2021: 21.4Koersverschil 12 maanden: +176.1%Koersverschil sinds jaarbegin: +82.9%Dividendrendement: /