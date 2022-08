Het nieuwe verkoopmodel moet het cyclische karakter van de activiteiten uitvlakken.

De omzet van X-Fab lag in het tweede kwartaal met 188,8 miljoen dollar (+17,3% op jaarbasis) aan de bovenkant van de verwachte omzetvork van 180 tot 190 miljoen dollar. Na de eerste jaarhelft bedraagt de groepsomzet 367 miljoen dollar of 16,2 procent meer dan een jaar eerder. X-Fab profiteerde van prijsverhogingen, een betere omzetmix en hogere volumes. Operationeel verloopt alles naar wens, ondanks een lichte afkoeling in de globale halfgeleidermarkt. Er is in bepaalde niches nog altijd schaarste, maar het ergste lijkt achter de rug. In bepaalde eindmarkten daalt de vraag door een lagere verkoop naar onder meer pc's, laptops en spelconsoles.De bedrijfswinst of ebitda daalde met 2 procent naar 42 miljoen dollar door een stijging van de inputkosten. Daardoor daalde de eibtda-marge naar 22,5 procent. Na zes maanden in 2022 ligt de ebitda met 83 miljoen dollar 5,8 procent hoger dan een jaar eerder (marge 22,7%). Netto bleef er met 7 miljoen dollar 74 procent minder over dan een jaar eerder. Dat heeft te maken met een geschil met een leverancier over een contract uit 2018. X-Fab boekte daarvoor een voorziening van 13,8 miljoen dollar. De kans bestaat dat X-Fab dat bedrag kwijt is. De halfgeleiderproducent stelde de omzetprognose voor het volledige boekjaar licht neerwaarts bij door de dure dollar. Die had een impact van 6,5 procent. X-Fab gaat uit van een omzet tussen 750 en 790 miljoen dollar tegenover 750 tot 815 miljoen dollar eerder dit jaar. De ebitda-marge zal tussen 22 en 25 procent uitkomen.Automotive blijft de grootste afdeling met een omzet van 98 miljoen dollar, een groei met 18,7 procent op jaarbasis. Industrial (halfgeleiders voor industriële toepassingen) haalde een omzet van 43 miljoen dollar (+20,7%). Medical groeide met 33,7 procent tot 14 miljoen dollar. De drie kernmarkten staan samen in voor 82 procent van de groepsomzet. De omzet uit SiC-halfgeleiders (siliciumcarbide) steeg tijdens de eerste jaarhelft met 87 procent naar 25 miljoen dollar.De groep streeft ernaar 70 procent van de omzet via langetermijncontracten te genereren. In die contracten zit zowel een inflatieclausule als een minimale afnameverplichting verwerkt. Die moet het bedrijf toelaten om sneller prijsverhogingen door te voeren. De afnameplicht moet dan weer een minimale capaciteitsbezetting garanderen. In het tweede kwartaal werden alleen orders aangenomen van klanten die al een langetermijncontract ondertekenden. Zo wil X-Fab vermijden dat het de gestegen productiekosten niet kan doorrekenen. Dat verklaart de daling van het aantal nieuwe bestellingen met 32 procent. De productiecapaciteit is voor 2023 en 2024 al volgeboekt. Er is in de nieuwe contracten ook een aanbetaling voorzien waarmee X-Fab een deel van de capaciteitsuitbreidingen kan financieren. Dit jaar wordt 200 miljoen dollar geïnvesteerd in bijkomende productiecapaciteit. De capaciteit van de fabriek in Maleisië wordt verdubbeld. Dat zal 500 miljoen dollar kosten. De vrije kasstroom was in de eerste jaarhelft 53 miljoen dollar negatief. X-Fab beschikt over 250,8 miljoen dollar aan cash.ConclusieDe halfgeleidersector is de voorbije weken niet mee hersteld met de rest van de markt. Voor X-Fab kwam daar de neerwaartse bijstelling van de omzetprognoses bovenop. Het nieuwe verkoopmodel met overeenkomsten op langere termijn moet het cyclische karakter van de activiteiten uitvlakken. Tegen minder dan 5 keer de ondernemingswaarde en 10 keer de verwachte winst is het aandeel gezien de verwachte groei niet duur. X-Fab blijft een kanshebber. Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1B Koers: 6,53 euroTicker: XFAB FPMarkt: Euronext ParijsISIN-code: BE0974310428Beurskapitalisatie: 860 miljoen euroK/w 2021: 10Verwachte k/w 2022: 10Koersverschil 12 maanden: -24%Koersverschil sinds jaarbegin: -29%Dividendrendement: -