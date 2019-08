Het kwartaalrapport bevatte opnieuw weinig elementen om vrolijk van te worden.

X-Fab ontwerpt halfgeleiders en produceert ze ook in onderaanneming. De drie kernmarkten van de Belgische groep met een Franse beursnotering staan samen in voor 70 procent van de omzet. De automobielafdeling leverde in het voorbije tweede kwartaal 47,5 procent en is daarmee veruit de grootste. De grootste klant is overigens zusterbedrijf Melexis. De afdeling industriële toepassingen volgt op grote afstand met 17,7 procent. Daarna komt de medische divisie, goed voor 4,8 procent. De afdeling halfgeleiders voor consumententoepassingen (CCC), die niet als kernmarkt wordt beschouwd, staat in voor 30 procent, maar dat aandeel neemt geleidelijk af.

...