X-Fab profiteerde in het eerste kwartaal van de uitzonderlijk hoge vraag naar halfgeleiders. Met de huidige productiecapaciteit is het potentieel voor een verdere omzetgroei nagenoeg volledig opgebruikt. Daarom maakt X-Fab versneld werk van de conversie van de Franse fabriek zodat deze meer halfgeleiders voor de kernmarkten van het bedrijf kan produceren. Intussen wordt ook de capaciteit van de fabrieken in Maleisië en Texas uitgebreid.

Het segment van de foundries als X-Fab, die in onderaanneming halfgeleiders produceren voor chipontwikkelaars, is heel kapitaalintensief. Maar X-Fab wil niet dat er binnen enkele jaren weer overcapaciteit is. Daarom onderhandelde het bedrijf met de grootste klanten langetermijncontracten met een afnameplicht. Wanneer bepaalde niveaus niet gehaald worden, moeten de klanten een schadevergoeding betalen. X-Fab rekent erop dat de halfgeleiderklanten met de covid-crisis in het achterhoofd hogere voorraden zullen aanhouden. In de contracten is ook in een jaarlijkse prijsaanpassing voorzien die de stijgende kosten moet dekken.

X-Fab liet weten dat de productiecapaciteit voor 2023 en 2024 al is volgeboekt. Dat gaf het management het vertrouwen om de doelstellingen voor 2026 met twee jaar te vervroegen. De omzetkaap van 1 miljard dollar zal al in 2024 worden gerond. Tegen dan moet ook een marge op de bruto bedrijfswinst (ebitda) van minstens 30 procent mogelijk zijn. Dat was tot nu 27 procent.X-Fab mikt voor het lopende boekjaar op een omzet tussen 750 en 815 miljoen dollar. Het midden van deze vork impliceert een groei met 19 procent op jaarbasis. De ebitda-marge zou tussen 21 en 25 procent uitkomen. Na het eerste kwartaal van 2022 ligt X-Fab op schema. De leveranciers bevinden zich vooral in de Verenigde Staten, Europa en Japan, zodat X-Fab weinig last heeft van de lockdowns in China. Tussen januari en maart steeg de omzet met 15 procent op jaarbasis naar 178,7 miljoen dollar. De ebitda steeg eveneens met 15 procent naar 41 miljoen dollar, waardoor de marge stabiel bleef op 23 procent. Het effect van het doorrekenen van de hogere productiekosten zal pas de komende kwartalen zichtbaar worden. Het aantal bestellingen klom met 13 procent naar 239,3 miljoen dollar. De kernactiviteiten (Automotive, Industrial, Medical) stonden met een omzet van 145 miljoen dollar (+16,2%) in voor 81 procent van de groepsomzet. Automotive tekende met 90 miljoen dollar (+7,4%) voor ongeveer de helft. Daarna volgen Industrial (41 miljoen, +27,8%) en Medical (14 miljoen, +58%). De omzet uit SiC-halfgeleiders verdubbelde naar 12 miljoen dollar en de inkomsten uit prototyping (24,6 miljoen dollar) stegen met 30 procent. X-Fab mikt voor het lopende kwartaal op een omzet tussen 170 en 180 miljoen dollar en een ebitda-marge tussen 20 en 24 procent. Het valutarisico wordt langzaam maar zeker afgebouwd. Vorig boekjaar werd 37 procent van de omzet in euro gegenereerd en dat is in het eerste kwartaal opgelopen naar 40 procent. X-Fab rapporteert in dollar maar noteert in euro op Euronext Parijs. Door bijkomende kapitaaluitgaven daalde de cashpositie van 290,2 miljoen dollar eind december naar 259,3 miljoen dollar eind maart. De schuld nam licht toe, waardoor de netto cashpositie daalde van 163,7 miljoen naar 129,9 miljoen dollar.ConclusieHet aandeel X-Fab is de voorbije maand tegen de markttrend in met bijna een vijfde gestegen. Dat is een heel sterke prestatie, waar de goede vooruitzichten niet vreemd aan zijn. Het aandeel noteert tegen tien keer de verwachte winst, 1,2 keer de boekwaarde en 4,3 keer de ebitda van dit boekjaar. Dat is gezien de verwachte groei van de komende jaren nog steeds niet te duur. Onder 8 euro blijft het aandeel koopwaardig.Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1B Koers: 7,41 euroISIN-code: BE0974310428Ticker: XFAB FPMarkt: Euronext ParijsBeurskapitalisatie: 1 miljard euroK/w 2021: 11,5Verwachte k/w 2022: 10Koersverschil 12 maanden: -1%Koersverschil sinds jaarbegin: -21%Dividendrendement: -