We wisselen tijdelijk UPC in de voorbeeldportefeuille in voor Yellow Cake. Zo behouden we onze blootstelling aan de evolutie van de uraniumspotprijs.

Yellow Cake werd in 2018 opgericht als handelaar in fysiek uranium. Via het gericht aankopen, bewaren en verkopen van de brandstof voor kerncentrales wil het inspelen op de verwachte prijsstijging als gevolg van het structurele aanbodtekort. Yellow Cake kan ook in beperkte mate, tot 15 procent van de activa, streaming- en royaltyovereenkomsten afsluiten voor het verwerven van fysiek uranium. Yellow Cake is een alternatief voor een belegging in het Canadese Uranium Participation Corp.

...

Yellow Cake werd in 2018 opgericht als handelaar in fysiek uranium. Via het gericht aankopen, bewaren en verkopen van de brandstof voor kerncentrales wil het inspelen op de verwachte prijsstijging als gevolg van het structurele aanbodtekort. Yellow Cake kan ook in beperkte mate, tot 15 procent van de activa, streaming- en royaltyovereenkomsten afsluiten voor het verwerven van fysiek uranium. Yellow Cake is een alternatief voor een belegging in het Canadese Uranium Participation Corp.Yellow Cake haalde in juli 2018 200 miljoen dollar op bij de beursgang op het AIM-segment van de Londense beurs. Met de opbrengst werd 8,4 miljoen pond uranium gekocht tegen gemiddeld 21,68 dollar per pond. Een uniek aspect aan Yellow Cake is het contract met 's werelds grootste uraniumproducent, het Kazachse Kazatomprom, dat de mogelijkheid biedt om tot 2027 jaarlijks voor 100 miljoen dollar fysiek uranium te kopen tegen de spotprijs. Het grote voordeel is dat grote hoeveelheden kunnen worden gekocht zonder de spotprijs fors te beïnvloeden. De deal met Kazatomprom is strategisch belangrijk, maar lost het probleem niet op dat de kapitaalverhogingen die nodig zijn voor het lichten van een aankoopoptie slechts aangewezen zijn als het aandeel minstens tegen de intrinsieke waarde noteert. Afhankelijk van de stemming ten aanzien van de uraniumsector schommelde de koers van Uranium Participation Corp. de voorbije tien jaar tussen 25 procent onder en 25 procent boven de intrinsieke waarde, met als gevolg soms langdurige periodes zonder aandelenuitgiftes. Sprott zal aan dat euvel een mouw passen door Sprott Physical Uranium Trust, de toekomstige nieuwe naam van Uranium Participation Corp., op de NYSE te laten noteren en een aandelenuitgifteprogramma op te starten dat theoretisch op dagelijkse basis aandelenuitgiften zonder korting mogelijk maakt. Dat mechanisme zal de afwijking tegenover de intrinsieke waarde fors inperken. Yellow Cake kocht in 2019 1,18 miljoen pond uranium voor 30 miljoen dollar. Daarna kocht het ruim onder de intrinsieke waarde 4,2 miljoen eigen aandelen in. In het najaar van 2020 werd ondanks de notering boven de intrinsieke waarde de jaarlijkse koopoptie niet gelicht. Allicht werd die beslissing in samenspraak met Kazatomprom genomen, gezien de verminderde voorraden van de Kazachen door de productieonderbrekingen wegens covid-19. Eind februari 2021 werd de koopoptie al gelicht, en werd 99,3 miljoen Britse pond (140 miljoen dollar) opgehaald via de uitgifte van 44,5 miljoen aandelen tegen 2,23 pond per aandeel. Yellow Cake vroeg en kreeg recent de toestemming van de aandeelhouders om dit jaar bijkomend 100 miljoen dollar op te halen. Die toestemming werd de afgelopen dagen heel snel al gebruikt om 88 miljoen dollar tegen 250 pence per aandeel op te halen. Zo kom men de Amerikaanse notering van Sprott Physical Uranium Trust voor blijven. ConclusieWe wisselen tijdelijk UPC in de voorbeeldportefeuille in voor Yellow Cake om een mogelijke heffing van 30 procent roerende voorheffing naar aanleiding van de overname van het beheer van Uranium Participation Corp. door Sprott Asset Management te vermijden. Zo behouden we onze blootstelling aan de evolutie van de uraniumspotprijs. We verwachten dat de Amerikaanse beursnotering van Sprott Physical Uranium Trust later dit jaar institutionele investeerders naar de kleine uraniummarkt zal drijven. De anticipatie daarop zal de koersevolutie van Yellow Cake ten goede komen. De prestaties van beide aandelen liepen de voorbije twee jaar per saldo gelijk. Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1BKoers: 260 pence (GBp)Ticker: YCA LNISIN-code: JE00BF50RG45 Markt: LondenBeurskapitalisatie: 334,3 miljoen pondK/w 2020: 26Verwachte k/w 2021: 19Koersverschil 12 maanden: +29%Koersverschil sinds jaarbegin: +4%Dividendrendement: -