Operationeel gaat Recticel door een dal, maar de versnelling in de omzetdaling is gestopt en de winstgevendheid bleef op peil.

Het is al een bewogen jaar gewest bij Recticel. Het aandeel was een van de sterkste stijgers op Euronext Brussel na een vijandig bod van Kingspan. De Ierse onderneming was bereid 700 miljoen euro op tafel te leggen voor de divisies Isolatie en Soepelschuim, waarvoor Recticel met Greineral een kandidaat-koper had. Kingspan deed in 2010 al eens een overnamepoging.

