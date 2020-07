Bedrijven als ASML, die aan de top van hun segment staan en zeven opeenvolgende jaren met groei en goede vooruitzichten kunnen voorleggen, zijn dun gezaaid.

Het omzet- en winstcijfer van ASML dook tussen april en juni iets onder de lat, maar daar was een goede verklaring voor. De dure EUV-systemen (extreem ultraviolet) die het bedrijf produceert en verkoopt, worden pas in de omzet opgenomen na de installatie bij en de acceptatie door de klant. Door logistieke beperkingen door de coronamaatregelen loopt dat vertraging op en zullen twee verkochte systemen pas in het derde kwartaal in het omzetcijfer worden meegeteld.

Het omzet- en winstcijfer van ASML dook tussen april en juni iets onder de lat, maar daar was een goede verklaring voor. De dure EUV-systemen (extreem ultraviolet) die het bedrijf produceert en verkoopt, worden pas in de omzet opgenomen na de installatie bij en de acceptatie door de klant. Door logistieke beperkingen door de coronamaatregelen loopt dat vertraging op en zullen twee verkochte systemen pas in het derde kwartaal in het omzetcijfer worden meegeteld. De negatieve impact van de crisis op de halfgeleidersector is beperkt. Netwerken en datacenters blijven in omvang toenemen. Enkel bij bepaalde consumentenelektronica was er een terugval. ASML liet in het tweede kwartaal een omzet van 3,33 miljard euro optekenen, 36 procent meer dan een kwartaal eerder maar onder de verwachte 3,5 miljard euro. De verkoop van halfgeleidersystemen - EUV, deep ultra violet of DUV en lithografie - stond in voor 2,44 miljard euro. De rest kwam uit diensten en upgrades aan bestaande systemen. Van de negen verkochte EUV-systemen telden er maar zeven mee. Met de doorgeschoven omzet van de twee systemen zou het omzetcijfer op 3,6 miljard euro zijn uitgekomen, boven de verwachtingen. De bedrijfswinst (ebit) kwam uit op 905 miljoen euro, goed voor een operationele marge van 27,2 procent. Netto bleef er 71 miljoen euro over (1,79 euro per aandeel) of 58 procent meer dan een jaar eerder. ASML mikt voor het derde kwartaal op een omzet tussen de 3,6 en 3,8 miljard euro. Dat is hoger dan de consensus van 3,4 miljard. Ook de ebit zou opnieuw boven 1 miljard euro uitkomen. De chipmachinefabrikant hoopt dit jaar 35 EUV-systemen te verkopen, en volgend jaar 45 tot 50. ASML ligt op koers om de vooropgestelde omzet van 13 miljard euro te halen. Vorig jaar bedroeg de omzet 11,8 miljard euro. Het aantal nieuwe orders bleef in het tweede kwartaal achter. Met 1,1 miljard euro bedroegen die minder dan de helft van de omzet uit de verkoop van halfgeleidersystemen. Dat is niet onrustwekkend, want dat cijfer schommelt sterk op kwartaalbasis en ASML wist in de voorgaande twee kwartalen voor bijna 5,5 miljard euro aan orders binnen te halen. De waarde van het orderboek bedraagt bijna 10 miljard euro, met 54 EUV-systemen. ASML had na het tweede kwartaal voor 4,44 miljard euro liquiditeiten en investeringen op korte termijn op de balans staan. ASML kondigde ook de overname van het Duitse niet beursgenoteerde Berliner Glas aan. Dat bedrijf is gespecialiseerd in optische modules en fotonicaproducten die ervoor zorgen dat EUV- en DUV-systemen nauwkeuriger kunnen werken. Er werd een slotdividend van 1,35 euro per aandeel uitgekeerd, goed voor 565 miljoen euro. Dat brengt het dividend over het boekjaar 2019 op 2,4 euro tegenover 2,1 euro een jaar eerder. Volgens ASML zullen de aandeelhoudersuitkeringen de komende jaren geleidelijk stijgen. Het aandeleninkoopprogramma van 6 miljard euro werd na het eerste kwartaal opgeschort wegens de onzekere marktomstandigheden. Er was al 507 miljoen euro gespendeerd. De opschorting belette niet dat het aandeel in juli een historisch hoogtepunt bereikte.ConclusieOok 2020 wordt een jaar met omzet- en winstgroei, ondanks de lastige marktomstandigheden. Bedrijven als ASML, die aan de top van hun segment staan en zeven opeenvolgende jaren met groei en goede vooruitzichten kunnen voorleggen, zijn dun gezaaid. Sinds de bodem van maart is de koers bijna verdubbeld en schurkt het aandeel tegen een historisch hoge waardering aan. We wachten op een stevige terugval voor een opname in de portefeuille.Advies: houden/afwachtenRisico: gemiddeldRating: 2BKoers: 333,1 euroTicker: ASML NAISIN-code: NL0010273215Markt: Euronext AmsterdamBeurskapitalisatie: 141,8 miljard euroK/w 2019: 48Verwachte k/w 2020: 54Koersverschil 12 maanden: +68%Koersverschil sinds jaarbegin: +27%Dividendrendement: 0,8%