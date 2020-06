Ook Tesla Motors werd getroffen door de coronacrisis, maar dat deert de aandeelhouders niet. Tesla is de autofabrikant met de hoogste beurswaarde ter wereld.

Tesla Motors is een van de best presterende aandelen van de eerste jaarhelft en slaagde erin een aantal records te laten sneuvelen. Het aandeel rondde de kaap van 1000 dollar en de beurswaarde klom boven die van sectorgenoten Toyota en Volkswagen. Daardoor is Tesla de autofabrikant met de hoogste beurswaarde ter wereld. Die evolutie is opmerkelijk gezien de verkoopvolumes en het feit dat ook Tesla werd getroffen door de coronacrisis. Maar dat deert de aandeelhouders niet. De zorgvuldig georkestreerde goednieuwsshow van Elon Musk is veel belangrijker voor de beurskoers.

...

Tesla Motors is een van de best presterende aandelen van de eerste jaarhelft en slaagde erin een aantal records te laten sneuvelen. Het aandeel rondde de kaap van 1000 dollar en de beurswaarde klom boven die van sectorgenoten Toyota en Volkswagen. Daardoor is Tesla de autofabrikant met de hoogste beurswaarde ter wereld. Die evolutie is opmerkelijk gezien de verkoopvolumes en het feit dat ook Tesla werd getroffen door de coronacrisis. Maar dat deert de aandeelhouders niet. De zorgvuldig georkestreerde goednieuwsshow van Elon Musk is veel belangrijker voor de beurskoers.Tesla verwacht dit jaar 500.000 auto's te leveren, maar analisten houden het gemiddeld op zo'n 400.000. Naast de Model S, Model X en Model 3 ging eerder dit jaar ook de productie van de Model Y van start. De Model Y wordt nog enkel in de Verenigde Staten gebouwd, maar er zit meer productiecapaciteit aan te komen in China, Europa en een nog te bouwen fabriek in de VS. Tesla heeft nog meer in de pijplijn zitten, maar beschikt over onvoldoende productiecapaciteit om alle plannen uit te voeren. Liefhebbers van de Cybertruck en de nieuwe Roadster zullen nog wat geduld moeten oefenen. De lange-afstandstruck Semi is wel productierijp, en de batterijen en de aandrijflijn kunnen in Nevada worden gebouwd. Voor het plaatwerk is nog geen capaciteit gevonden en zal op de bouw van een nieuwe fabriek moeten worden gewacht.Voor de locatie van een nieuwe fabriek speelt Tesla de regio's en staten handig tegen elkaar uit om zo veel mogelijk subsidies en belastingvoordelen binnen te halen. Dat was ook het geval bij de bouw van de Europese fabriek in Berlijn, waar de productie van de Model 3 en de Model Y in juli start. Duitsland verhoogde de subsidies voor de aankoop van een elektrische wagen, terwijl die in de meeste andere landen worden verminderd of afgeschaft. In de nieuwe fabriek in Sjanghai worden 4000 Model 3's en Model Y's per week gebouwd. De vrije kasstroom was in het eerste kwartaal negatief (-900 miljoen dollar), maar toch nam de cashpositie toe tot 8,1 miljard dollar, omdat Tesla eerder 2,4 miljard dollar ophaalde. Daardoor steeg de totale schuld naar 15,2 miljard dollar. De kapitaaluitgaven namen op jaarbasis met 10 procent en op jaarbasis met 63 procent toe naar 455 miljoen dollar door investeringen in de fabrieken. Die trend zal de komende kwartalen doorzetten. De winstprognoses voor dit jaar lopen sterk uiteen, van 2,27 tot 7,83 dollar per aandeel met een gemiddelde van 4. Tesla komt in aanmerking voor opname in de S&P500-index, maar daarvoor moet het in het tweede kwartaal winst voorleggen volgens de US GAAP-boekhoudnormen. Het verschil tussen de winst volgens die normen en de aangepaste winst kan soms sterk oplopen. In het eerste kwartaal was Tesla volgens US GAAP maar net winstgevend (16 miljoen dollar), terwijl de aangepaste winst 227 miljoen dollar bedroeg. Of er in het tweede kwartaal een US GAAP-winst zal zijn, zal ook afhangen van de vergoedingen die aan de bestuurders worden uitgekeerd, in de eerste plaats aan Musk zelf.ConclusieTesla Motors bewijst opnieuw dat een fundamentele benadering op basis van klassieke waarderingsparameters niet werkt. De markt gaat mee in het verhaal van Elon Musk en is bereid daar 65 keer de ebitda en bijna 8 keer de omzet voor te betalen. Risicofactoren zijn er voldoende, maar die hebben Tesla niet belet om midden in een globale pandemie een recordkoers neer te zetten. Een opname in de S&P500 kan de hausse nieuwe brandstof geven.Advies: verkopenRisico: hoogRating: 3CKoers: 1001,78 dollarMarkt: New York Stock ExchangeTicker: TSLA USISIN-code: US88160R1014Beurskapitalisatie: 186 miljard dollarK/w 2019: -Verwachte k/w 2020: 251Koersverschil 12 maanden : +353%Koersverschil sinds jaarbegin: +141%Dividendrendement: -