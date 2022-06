Na de sterke kwartaalupdate bereikte het aandeel 7C Solarparken een recordkoers.

De Belgische uitbater van zonnepanelenparken in Duitsland en België is het jaar uitstekend begonnen. De omzet in het eerste kwartaal steeg tegenover dezelfde periode in 2021 met 70 procent tot 14,1 miljoen euro. De eerste reden is de groei van de zonnepanelenportefeuille met 25 procent tot een gewogen gemiddelde van de geïnstalleerde capaciteit van 336 megawattpiek. Dat leverde 2,1 miljoen euro extra omzet op. Een tweede element is het betere weer, waardoor het productierendement van de portefeuille met 18 procent toenam tot 175 kilowattuur per kilowattpiek. Daardoor verhoogde de omzet met 1,6 miljoen euro. Het hogere productierendement zorgde voor een toename van de productie met 47 procent tot 59 gigawattuur. Het meest opvallende element is de 2,2 miljoen euro extra omzet door de hoge elektriciteitsprijzen. De zonnepanelenparken genieten een terugleververgoeding (feed-in tariff of FIT) die minimaal de spotmarktprijs garandeert. De voorbije jaren lag de spotmarktprijs nooit hoger dan het FIT. Maar sinds juni 2021 noteert de spotmarktprijs bijna constant hoger dan het FIT van alle zonnepanelenparken die na 2014 zijn gebouwd. In 2021 leverde dat een extra omzet van 2,8 miljoen euro op. In het eerste kwartaal bedroeg de spotmarktprijs gemiddeld 185 euro per megawattuur, voldoende voor 2,2 miljoen euro extra omzet. Het gemiddelde FIT voor de hele portefeuille steeg tegenover hetzelfde kwartaal van vorig jaar van 201 euro naar 238 euro per megawattuur (+18%).De 70 procent hogere omzet vertaalde zich in een stijging van de bedrijfskasstroom (ebitda) met 73 procent tot 11,9 miljoen euro. De geïnstalleerde capaciteit steeg sinds het jaarbegin met 13 megawattpiek tot 352 megawattpiek. 7C zit op schema om de vooropgestelde capaciteit van 400 megawattpiek tegen eind 2022 te halen en heeft zonnepanelenprojecten in aanbouw met een capaciteit van 13,5 megawattpiek. Het belangrijkste nieuws was de melding dat 7C in april een swapovereenkomst afsloot voor ruim een vierde van de capaciteit van het zonnepanelenpark (93 megawattpiek), voor parken uit voornamelijk 2020 en 2021 die een laag gemiddeld FIT-tarief genieten van 58 euro per megawattuur. Volgens de overeenkomst zullen die parken van 1 juni 2022 tot 31 december 2023 een heel aantrekkelijk tarief ontvangen van 149,5 euro per megawattuur, in plaats van het lage vaste tarief of de spotmarktprijs.Het blijft onzeker of de Duitse en de Belgische overheden tijdelijke maatregelen zullen treffen om hoge winsten uit alternatieve energiebronnen af te toppen. Daarom houdt 7C voor 2022 vast aan een dubbel scenario. Het eerste scenario gaat uit van nog steeds hoge prijzen vanaf het tweede kwartaal (126 euro per megawattuur), maar fors onder het extreme niveau van het eerste kwartaal (185 euro). Dat zou een verwachte omzet van 68 miljoen euro opleveren (56,2 miljoen in 2021), een ebitda van 55,4 miljoen (48,6 miljoen) en een nettokasstroom per aandeel van 0,61 euro (0,56 euro). Het tweede scenario verrekent een plafonnering van de tarieven op 70 euro per megawattuur en stelt 61,8 miljoen euro omzet voorop, 49,1 miljoen ebitda en een nettokasstroom per aandeel van 0,53 euro.Conclusie Het aandeel bereikte na de sterke kwartaalupdate een recordkoers van 5,05 euro. We zijn uitermate tevreden met de aantrekkelijke swapovereenkomst voor een aanzienlijk deel van de zonnepanelenportefeuille met een laag FIT-tarief. De mogelijke tijdelijke afroming van de tarieven kan op de koers wegen. In afwachting is het aandeel als defensieve portefeuillewaarde te behouden.Advies: houden/afwachtenRisico: laagRating: 2AKoers: 4,88 euroTicker: HRPK GYISIN-code: DE000A11QW68Markt: FrankfurtBeurskapitalisatie: 375,3 miljoen euroK/w 2021: 359Verwachte k/w 2022: 28,5 Koersverschil 12 maanden: +22%Koersverschil sinds jaarbegin: +12%Dividendrendement: 2,3%