Covid-19 stuwde de omzet van Colruyt hoger, maar de concurrentie spinde meer garen van het gewijzigde winkelpatroon van de consument.

Covid-19 heeft voor Colruyt twee gezichten. Het goede nieuws zijn de goede resultaten in de eerste helft van het boekjaar 2020-2021, van begin april tot eind september. De omzet steeg met 5,7 procent, de marges bleven stabiel en de vergelijkbare nettowinst steeg van 194 miljoen euro naar 215 miljoen euro. Met die cijfers klopte Colruyt nipt de verwachtingen. De flink gestegen brutomarges, vooral dankzij de lagere promotiedruk tijdens de eerste coronagolf in het voorjaar, beloofden een grotere winststijging, maar die bonus werd opgegeten door hogere kosten, onder meer om het winkelen coronaproof te maken. De vergelijkbare marges op het niveau van de bedrijfswinst bleven daardoor nagenoeg gelijk.Het slechte nieuws is het fors gedaalde marktaandeel, dat kromp van 32,5 naar 31,7 procent. Een daling met 80 basispunten is opmerkelijk, omdat Colruyt de voorbije decennia systematisch het marktaandeel kon opdrijven. Covid-19 inspireerde heel wat mensen hun inkopen in buurtwinkels te doen. Colruyt heeft de voorbije jaren stevig geïnvesteerd in de uitbreiding van OKay, het eigen netwerk van buurtwinkels, maar de verzamelde concurrentie staat sterker in de bediening van de klant via kleinere buurtwinkels. Colruyt moet het vooral hebben van de grotere winkels die de grotere gezinnen aantrekken. Ook de omzet van Colruyt Group steeg omdat mensen meer inkopen in de supermarkt doen, maar de groep uit Halle moest tevreden zijn met een kleiner stuk uit de groeiende taart. Het is afwachten of de consument het oude winkelpatroon weer oppikt na corona, of dat Colruyt harder zal moeten knokken om het marktaandeel te verdedigen. De groep investeert fors in Collect&Go om in te spelen op het stijgende aandeel van e-commerce. Volgend jaar wordt een nieuw distributiecentrum in gebruik genomen om de capaciteit op te voeren. De non-foodactiviteiten kregen af te rekenen met winkelsluitingen. De omzet van Dreamland, Dreambaby en Fiets! daalde met 3,7 procent. De totale non-food-retailomzet steeg wel met 21,8 procent, maar dat is te danken aan de consolidatie van de modegroep Fraluc Groep, bekend van onder meer de ZEB-kledijwinkels.Voor het boekjaar 2020-2021 verwacht het management een vnettowinst die het resultaat van het vorige boekjaar minstens zal evenaren, goed voor een winst van 380 miljoen euro zonder rekening te houden met eenmalige elementen. Dit jaar boekt Colruyt een éénmalige meevaller van 31 miljoen euro door de windactiviteiten van Eoly onder te brengen in Virya, de holding die de belangen van de groep in duurzame energie verzamelt. Het management houdt een slag om de arm, omdat covid-19 voor onzekerheid blijft zorgen. De balans blijft ijzersterk, maar voor het eerst in jaren bouwde Colruyt een nettoschuldpositie op van 57 miljoen euro, vooral als gevolg van de consolidatie van Fraluc Groep. Maar Colruyt genereerde in de eerste helft van het boekjaar ook geen vrije cashflow, vooral door grotere voorraden en het vrij pittige investeringsprogramma. Colruyt wil in dit boekjaar minstens 400 miljoen euro investeren. Over de volgende drie jaar staan er voor 1,2 miljard euro investeringen op het programma.ConclusieCovid-19 stuwde de omzet van Colruyt hoger, maar de concurrentie spinde meer garen van het gewijzigde winkelpatroon van de consument. Het vrij grote verlies aan marktaandeel is een aandachtspunt. De waardering is heel fair te noemen met een koerswinstverhouding van 17 en een ondernemingswaarde van 8 keer de bedrijfscashflow. Het aandeel behoudt als defensief aandeel zijn plaats in elke portefeuille. Het advies blijft houden. Advies: houdenRisico: gemiddeldRating: 2BKoers: 49,5 euroTicker: BBISIN-code: BE0974256852Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 6,6 miljard euroK/w 2019-2020: 19Verwachte k/w 2020-2021: 17Koersverschil 12 maanden: +7%Koersverschil sinds jaarbegin: +2%Dividendrendement: 2,7%